Vaziyet kötü

İki takım da birbirlerine sadece el ense çeken pehlivanlar gibi oynarken, Antalyaspor gibi yapmayıp ileride basan Konyaspor ilk tek dalmasında rakibinin sırtını yere getirdi. Dorukhan'ın hatalı pasıyla başlayan yanlışlar zincirine, stoperler ve kaleci de eklenince Beşiktaş amatörce gol yedi. Bir kaleci için yan topta çıkıp çıkmama tereddüdü gol demektir. Beşiktaş ilk yarıda pozisyona bile giremedi.

Çünkü ön liberoda oynayan Mensah top çıkaracağına alışkanlıkla ileriye kaçıyor, Beşiktaş da değil forvete Adem'e bile top geçiremiyordu.

ERSİN HENÜZ YETERSİZ

Ön libero savunma yönü yüksek, 8 numara ise daha teknik ve topu ileriye taşıyacak futbolcudan olur.

Dolayısıyla Mensah ve Dorukhan, birbirlerinin pozisyonunda olmalıydı.

Nitekim Hoca 2. yarıda yerlerini değiştirdi ve Beşiktaş da böyle kaleyi görebildi. Bu kadroya Aboubakar da yetmedi ve yetmez. Tek pas atabilecek oyuncuyu da çıkarıp Larin'i sokarsan yetmez.

Maalesef Ersin henüz yetersiz.

Vida, Aboubakar, Töre, Adem, Hasiç dışında, bu halleriyle Dorukhan ve Mensah dahil sahadakiler Beşiktaş oyuncusu değil. Beşiktaş hoca ve takım olarak kötü. İki hafta takımı taşıyan Vida da çökünce fark geldi.

MAÇIN EN İYİSİ KONYASPOR

İsmail Kartal ve takım çok iyiydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ BEŞİKTAŞ

Sadece Töre ve Aboubakar iyiydi.