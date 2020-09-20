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TAYFUN ER TAYFUN ER
  • 20 Eylül 2020, Pazar

Atan ve tutan lazım

ANTALYASPOR topu Beşiktaş'a verip, rakibini kendi sahasında karşılamayı düşünmüş. Bundaki amaç da Beşiktaş'a boş alan vermemekti.
Nitekim gole kadar da pozisyon vermedi. Beşiktaş'ın katı defans karşısında zorlanmasının nedeni de başta Mensah olmak üzere hiçbir futbolcusunun rakibini eksiltecek ve defans dengesini bozacak tarzda dikine topla gidememesiydi.
O yüzden de Vida-Wellington kendi aralarında 6-7 pas bile yapmak zorunda kaldı. Antalyaspor, ileride basmadığı için rakibinin son yıllarda sadece Sosa ve Elneny varken baskı yemeden top çıkarabilme zaafını kullanmadığı gibi, kendi kalesine çok yaslanarak Beşiktaş'ın stoperlerini bile ileri çıkardı.
Bunun sonucunda Beşiktaş rakip yarı sahaya fazla oyuncuyla yerleşti.
2. Yarıda Antalyaspor mecburiyetten ileri çıkınca kilitlenen oyun da açıldı. Antalyaspor, Orgil ve Podolski'yi sokarak ve sahada dolaşan Jahoviç'i çıkararak hücum üstünlüğünü ele geçirdi.
Beraberlik golünde Wellington ve Ersin hata yaptı.
Beşiktaş ise eksik hamle yaptı, Mensah'ı da çıkarmalıydı. Hasiç yetenekli ama kanat oyuncusu olmadığı için top gelince ortaya yöneliyor. Beşiktaş'a en azından kaleci ve santrfor lazım.

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