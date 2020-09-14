Bugünkü
Takvim
TAYFUN ER TAYFUN ER
  • 14 Eylül 2020, Pazartesi

Forvetsiz galibiyet

Hocan virüs kapmış, moralin bozuk… Takımın iyi değil ve rakip bastırıyor ama ligin en etkili golcüsü kaçtığı için kale önünde etkili değil. Beraberlik iyidir deyip geriye yaslanmışsın. Mensah 10 numaralı pozisyonda oynasın diye 8 numaraya koyulan Oğuzhan iyi değil. Sol bekin çok sakar, her an bir arıza çıkarır tarzda. Kanatların çalışmadığı ve santrforun da top tutamadığı için rakip sakada çoğalamıyorsun.Ceza sahasına bile giremezken futbolcun "Allah ne verdiyse" denen tarzda vuruyor ve şansın da yardımıyla gol oluyor.

İlk yarının özeti: Futbol şansı ve Sörloth'un yokluğu… 2. yarı benzer tarzda geçiyordu ama Trabzonspor yorgunluğu nedeniyle baskıyı azaltmışken penaltı ve 2. Gol geldi. Trabzonspor'un 10 kişi kalmasıyla da maç puanlar açısından fiilen bitti.
Kapasitesinin üstünde işler yapmaya çalışan N'Sakala gibi dengesiz oynayan Flavio Trabzonspor'u daha çok yakar. İki takımın da kadro kalitesi, rakipleri Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan kötü.

MAÇIN EN İYİSİ VIDA
Girmediği tek pozisyon gol oldu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ LARIN
Havadan, yerden tek top alamadı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar TAYFUN ER Forvetsiz galibiyet
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ