Forvetsiz galibiyet

Hocan virüs kapmış, moralin bozuk… Takımın iyi değil ve rakip bastırıyor ama ligin en etkili golcüsü kaçtığı için kale önünde etkili değil. Beraberlik iyidir deyip geriye yaslanmışsın. Mensah 10 numaralı pozisyonda oynasın diye 8 numaraya koyulan Oğuzhan iyi değil. Sol bekin çok sakar, her an bir arıza çıkarır tarzda. Kanatların çalışmadığı ve santrforun da top tutamadığı için rakip sakada çoğalamıyorsun.Ceza sahasına bile giremezken futbolcun "Allah ne verdiyse" denen tarzda vuruyor ve şansın da yardımıyla gol oluyor.



İlk yarının özeti: Futbol şansı ve Sörloth'un yokluğu… 2. yarı benzer tarzda geçiyordu ama Trabzonspor yorgunluğu nedeniyle baskıyı azaltmışken penaltı ve 2. Gol geldi. Trabzonspor'un 10 kişi kalmasıyla da maç puanlar açısından fiilen bitti.

Kapasitesinin üstünde işler yapmaya çalışan N'Sakala gibi dengesiz oynayan Flavio Trabzonspor'u daha çok yakar. İki takımın da kadro kalitesi, rakipleri Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan kötü.

MAÇIN EN İYİSİ VIDA

Girmediği tek pozisyon gol oldu.



MAÇIN EN KÖTÜSÜ LARIN

Havadan, yerden tek top alamadı.