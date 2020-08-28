Akşam pazarı

Önümüzdeki sezon 40 maç oynayıp, Şampiyonlar Ligi'ne gideceksin. Çok önemli çünkü artık futbolda asıl para oradan geliyor. Şampiyonlar Ligi'nden para gelmediği sürece ileriye gitme şansın yok. Beşiktaş için ise bırakın ileri gitmeyi borçlarından biraz da olsun nefes alma imkânı… 40 maça karşı 2 maç oynayıp gidebilirsin ama gitmiyorsun.

Neden çünkü iki kötü transfer dışında asıl eksiğin olan forvete kimseyi almamışsın. Üstelik bu durumun aylar öncesinden belli.

Şimdi transfer yapacaksınız, çünkü herkes biliyor ki bu takım kötü. Kötünün üstüne bir de aynı şekilde 3 gol yiyen takımı hocanın izlemesi gelince facia oluyor.

Yıllardır diyoruz ki "akşam pazarı" kurnazlığından vaz geçin.

Malum semt pazarlarında, geç saatlerde satıcılar meyve ve sebzeyi geri taşımak yerine daha ucuza satar. Ne var ki transfer piyasası akşam pazarı değildir.

Üstelik en iyi olanlar seçilir ve size fiyatı değil ama kalitesi düşen oyuncular kalır.

Artık 2 maçta değil de 40 maçta başarılı olacak oyuncu almak zorundasınız. Üstelik rakibiniz PAOK da değil… Fenerbahçe'nin yeni kadrosuna bakınız… PAOK'tan daha zayıf takım mı? Keza G.Saray, Başakşehir vs.

Ne oldu şimdi tasarruf mu yaptınız? Bırakın sportif başarı mantığını ticari mantıkla uyuşuyor mu bu yaptığınız?

Beşiktaş son 3 sezonda da ilk yarıda kaybettiği puanlarla şampiyon olamadı. Nedeni de işte geç transfer, uyum sorunu vs. Kısacası akşam pazarı mantığı.