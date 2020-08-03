En skandal transfer Ali Dia
İskoç futbol adamı, öncelikle Liverpool'un efsane yıllarının değişmez oyuncu olarak akla gelir. Sonra da teknik direktör olarak hatırlanır.
Türk futbolseverler, özellikle Galatasaraylılar "Ulubatlı" dediği İskoç Hoca'yı hiç unutmamışlardır.
ARAYAN WEAH'TI
Souness Galatasaray'dan ayrılınca 1996- 1997 sezonunda Premier Lig takımı Southampton'ın Teknik Direktörü oldu. 1996 yılının Kasım ayında bir gece evinde otururken telefonu çaldı: Arayan George Weah'tı.
2018 Ocak ayında Liberya Devlet Başkanı olan Weah zamanında efsane bir futbolcuydu. FIFA tarafından yılın futbolcusu, UEFA tarafından ise Avrupa'nın en iyi futbolcusu seçilmişti.
Weah, o günlerde Paris Saint Germain forması giyiyordu.
Weah telefonda Souness'e "Ali Dia isimli santrfor mevkiinde oynayan bir futbolcu kuzeni olduğunu, 13 kez Senega
milli takımında oynadığını, Paris Saint Germain'de oynatılmadığını ama Southampton'da çok başarılı olacağına inandığını" söyleyerek Ali Dia'yı transfer etmesini tavsiye etti.
1 AYLIK SÖZLEŞME
Mütevazı bütçeli Southampton'ın hocası Souness, Weah gibi efsane bir oyuncunun referansı ve ısrarı üzerine Ali Dia'yı almaya karar verdi. Herhangi bir bonservis ücretinin ödenmeyecek olmaması da çok cazipti.
Southampton böylesine bir futbolcuyu kaçırmamak için alel acele Ali Dia'yı kulübe çağırdı ve 1 aylık ön sözleşme imzaladı. Ali Dia, Arsenal'le oynanacak rezerv takımlar maçında ilk kez sahaya çıkacaktı, ama aşırı yağmur nedeniyle maç ertelendi.
Ali Dia, Southampton'la sadece cuma günü yapılan ter atma ağırlıklı idmanına çıktı.
Takım arkadaşları tarafından hiç de beğenilmemişti ama Souness uyum güçlüğü çektiğini düşünerek ertesi gün yani 23 Kasım 1996'da deplasmanda oynanacak olan Leed United maçı kadrosuna Ali'yi de aldı.
ANINDA GÖNDERİLDİ
Ali Dia maça yedek kulübesinde başladı. Southampton'ın yıldız oyuncusu Matt Le Tissier 32. dakikada sakatlanınca Souness onun yerine 33 numaralı formayı giyen Ali'yi sahaya sürdü.
Böylece Premier Lig'de oynayan ilk Senegalli futbolcu olarak tarihe onun ismi geçti.
O anda maç 0-0'dı. Leed 82. dakikada 1-0 öne geçti.
Peki Ali nasıl oynadı derseniz sahada o kadar kötüydü ki 85. dakikada Souness Ali'yi çıkartıp Ken Monko'yu soktu. 89. dakikada bir gol daha atan Leeds United maçı 2-0 kazandı.
Ali maçta sağ kanattan bir gol pozisyonuna girmiş ama topu kalecinin kucağına vurmuştu. Yerine girdiği Matt Le Tissier Ali'nin performansı için "Oynadığı sürece sahada buz üstünde bir ceylan gibiydi. Utanç verici derecede kötüydü" dedi.
Pazartesi günü yapılan antrenmanda Ali yoktu.
Takım arkadaşlarına sakatlandı dediler. Ali'yi bir daha da gören olmadı.
Evet futbolcular çok kötü de oynayabilir ama Ali'nin durumu kötü oynamakla izah edilecek gibi değildi.
Southampton Ali'nin sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
Olayın aslı, daha doğrusu yaşanan skandal sonradan anlaşıldı. Souness'i arayan Weah değil Ali'nin okuldan bir arkadaşıydı. Ali o zamana kadar Fransa ve Almanya'nın en alt liglerinde oynayan bir çeşit amatör futbolcuydu. Son olarak da İngiltere'nin 7. Lig takımına gelmişti.
YA GOL ATSAYDI
Ali, 2001'de mezun olduğu Northumbria Üniversitesi'nde İşletme okuyordu. Okulunu bitirmesi için gereken maddi ve yasal formaliteleri bu yaptığı sözleşme sayesinde kazandı.
Bu maç onu meşhur etmişti ve bu sayede alt liglerde futbol oynayarak eğitimini tamamlamıştı. Skandalın faturası doğal olarak Souness'e kesildi. Kariyeri ciddi bir yara aldı. Sezon sonunda Southampton'dan ayrılmak zorunda kaldı ve Torino'ya gitti. Futbolseverler biraz ciddi biraz da şaka olarak o günden beri soruyor: Ali Dia, girdiği pozisyonda gol atsaydı ne olacaktı?
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