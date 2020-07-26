Ayasofya ve Fenerbahçe
Ayetullah ve Asaf Beyler o tarihte yeni mezun, Enver Bey ise kolejde Türkçe öğretmenidir. Belki de hocalarına saygı olarak 1 numaralı üye Enver Yetiker olmuştur.
Ayasofya Camii Başvaizi Abdurrahman Hulusi'nin oğlu Enver Kemal Bey, Milli Mücadele esnasında Sirkeci Gümrük Müdürü olarak Anadolu'ya sandık sandık silah kaçırdığı için zafer sonrası İstiklal Madalyası'yla onurlandırılmış ve bu hizmetlerinden dolayı ayrıca Atatürk tarafından kendisine bir teşekkür mektubu yazılarak takdirname verilmiştir. Enver Yetiker, 17 Mayıs 1955'te vefat ettiğinde İstanbul İhracat Gümrüğü Baş Müdürü'ydü ve kendisi gibi öğretmen olan Zehra Yetiker'le evliydi. Cenazesi Kadıköy Zühtüpaşa Camii'nden kaldırıldı.
Adı, İstanbul Eyüp'te bir sokağa verildi.
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