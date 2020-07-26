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  • 26 Temmuz 2020, Pazar

Ayasofya ve Fenerbahçe

SPOR tarihçileri Fenerbahçe'nin 1907'de Enver Yetiker Nurizade Ziya Songülen, Ayetullah Bey, Necip Okaner ve Asaf Beşpınar tarafından Moda'da bulunan Beşpınar Sokağı'ndaki 3 numaralı evde kurulduğunu söyler. Soyadı kanunu öncesi vefat ettiği için kayıtlarda sadece ismiyle anılan Ayetullah Bey'in, Samipaşazade Necip Okaner'in yeğeni olduğu bilgisini de biz ekleyelim. Bu isimlerden Necip Deniz Subayı, Enver, Ayetullah, Asaf Bey'ler Saint Josephlidir.
Ayetullah ve Asaf Beyler o tarihte yeni mezun, Enver Bey ise kolejde Türkçe öğretmenidir. Belki de hocalarına saygı olarak 1 numaralı üye Enver Yetiker olmuştur.
Ayasofya Camii Başvaizi Abdurrahman Hulusi'nin oğlu Enver Kemal Bey, Milli Mücadele esnasında Sirkeci Gümrük Müdürü olarak Anadolu'ya sandık sandık silah kaçırdığı için zafer sonrası İstiklal Madalyası'yla onurlandırılmış ve bu hizmetlerinden dolayı ayrıca Atatürk tarafından kendisine bir teşekkür mektubu yazılarak takdirname verilmiştir. Enver Yetiker, 17 Mayıs 1955'te vefat ettiğinde İstanbul İhracat Gümrüğü Baş Müdürü'ydü ve kendisi gibi öğretmen olan Zehra Yetiker'le evliydi. Cenazesi Kadıköy Zühtüpaşa Camii'nden kaldırıldı.
Adı, İstanbul Eyüp'te bir sokağa verildi.

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