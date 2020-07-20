Kaleci farkı

BEŞIKTAŞ eldeki oyunculardan çıkabilecek en iyi 11'le maça başladı. Başta, sadece ofsayt sularında dolaşan Burak olmak üzere forvet oyuncularının katkı yapması bir yana top dahi tutamamaları nedeniyle hücumda hiç etkili olamadı.

Fenerbahçe, daha organizeydi. Çoğu takımın gördüğü zaafı görmüş, kara tren gibi ağır Gökhan'ın kanadını hedef alarak hücum etti. Ferdi'nin top tutan etkili oyunuyla da ilk yarıda, 10 kişi kalmasına rağmen hücumda çok daha iyiydi. Beşiktaş Ersin'in kurtarışları sayesinde de gol yemedi.

Ferdi 2. yarıya kötü başlayınca Fenerbahçe hücum etkinliğini kaybetti. Yorgunluğun başladığı anlarda Lens'in ilk ortasında, Altay'ın da hatasıyla Beşiktaş ilk golü buldu. Fenerbahçe'nin konsantrasyon eksikliğinde, Hasan Ali ve Altay'ın hatasıyla da 2. gol geldi. Bundan sonrası hakemin Fenerbahçe'ye 2. kırmızıyı çıkarmamak üzere uğraşmasıydı. Fenerbahçe Vedat ve Altay yani atanı ve tutanı yüzünden kaybetti; Beşiktaş ise atanının kötü olmasına rağmen Ersin'in iyi oyunuyla kazandı.

MAÇIN EN İYİSİ: ERSİN

İlk derbisinde damgasını vurdu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BURAK

Sadece ofsaytlarda göründü.