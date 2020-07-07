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  • 07 Temmuz 2020, Salı

Israr ve sonuç

BEŞİKTAŞ farklı bir dizilimle maça başladı. Necip ön liberoda oynayınca, Elneny Atiba'nın pozisyonuna, Atiba da 10 numara ve forvet arkası sürpriz golcü karışımı mevkiye kaydırılmış. Diaby ise içeriye de kaçan sol açık durumundaydı.
Beşiktaş Lens'in keseceği toplarla gol aramayı, Kayseri ise Gökhan'ın kanadından kontra veya hızlı toplarla skor yapmayı düşünmüş. Atiba çalım atıp, ileriye doğru pas yapamadığı ve Necip de Elneny gibi top taşıyamadığı için Ruiz sık sık topla ileri çıkmak zorunda kaldı. Beşiktaş ilk yarıda oyunun hakimiydi. Ama son vuruş yapamadığı için gol atamadı.

DIABY İDMAN TOPÇUSU
2. yarıya Lens kötü başlayıp top kaptırmaya başlayınca Kayserispor da ileri çıkmaya başladı. Rıdvan'ın güçlenmesi lazım. Yenen golde acemiliği kadar fiziğinin zayıflığı da belirleyici oldu. Diaby tipik bir idman topçusu.
Beşiktaş 5 gol atarken de iyi değil dedik.
Sadece kadrosunun kötü olmasından da değil. Seyircisiz ve Mensah'sız mütevazı Kayserispor'a yeniliyorsan sorun kadro kurandadır. 10 Numarasız, Diaby ve Necip'te ısrarla bu kadar.

MAÇIN EN İYİSİ: LUNG
Kayserispor kalecisi çok iyiydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ DIABY
Diaby yine varlık gösteremedi.

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