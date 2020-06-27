Düğüm kesilince
Eksik kalmadan önce de bütün deplasman maçlarında hatta bazı iç saha maçlarında da Konyaspor böyle oynuyor. Konya'da müthiş bir futbol potansiyeli var.
Yıllardır tek eksiği futbol oynamak isteyen bir hoca.
HERKES KADERİNE RAZI
LİGİN en az gol atan takımının oynadığı Çanakkale geçilmeze karşı marifetli tek oyuncu Adem de olmayınca, oyun 20 futbolcuyla Konyaspor'un sahasına sıkıştı.
Konyaspor çok iyi bindirme yapan Skubiç'i bile ileriye çıkarmıyordu.
Bu Gordion düğümü ancak bir kılıçla yani uzaktan bir şutla kesilebilirdi ve ilk şutta da gol geldi. Burak maçı kopardı ve aldı. Konyasporlu futbolcuları eleştirmek haksızlık olur.
Hücumu yıllardır unutmuşsun; üstüne 10 kişi kalıyorsun. Dayanabildiğin kadar da dayanıyorsun. Araya atılan her topu kaçıran defans göbeğiyle bu kadar oluyor. Yenilen kaderine razı, yenende de rakip 10 kişi ve 3-0 öndeyken oyuna giren futbolcu genç(!) Necip… Ne diyelim, öyleyse biz çıkalım kerevetine…
MAÇIN EN İYİSİ: BURAK YILMAZ
Attığı ve attırdıklarıyla fark yarattı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: HADZIAHMETOVIC
Gördüğü kırmızı kartla maça direkt etki etti.
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