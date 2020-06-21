Adem farkı
Bu oyun da atılan ilk gol de al da at diyen Adem'in klas farkıydı. Bu kadroda Adem'in ölüsü bile oynar, çünkü o varken oyunu rakip sahaya taşıyabiliyorsunuz.
Golden sonra Beşiktaş geriye çekilip, uzun toplarla pozisyon aradı. İki kanat oyuncusunun top taşıyamaması ve Burak'ın da top tutamaması nedeniyle Beşiktaş geri kalan sürede etkili olamadı.
Denizlispor uzun toplarla Rodallega'yı ortadan kaçırmayı ve Sacko ile de genç Rıdvan'ın kanadını delmeyi düşünmüş.
Beşiktaş defansı ileri çıkmayıp, kademe hatası da yapmayınca pozisyon vermedi.
N'KOUDOU BAL YAPTI
2. yarıda maç rölantide giderken Atiba'nın kaptırdığı topla bütün takım ileride yakalandı ve Denizlispor gol attı.
Beşiktaş'ın kornerlerde bilinen ön direk organizasyonuna önlem almadığı gibi yanlış pozisyon alan Denizlispor yediği gole kadar Atiba ve Roco'nun kaptırdığı toplarla maça ortak olmuştu.
Attığı gole kadar sahada olmayan N'Kodou sonunda bal yaptı.
Denizlispor'un işi zor. Salgın sonrası ligin en kötü takımı olmuş. Üstelik atanı da tutanı da kötü oynuyor. Diaby'den bile gol yemeleri durumlarını özetliyor.
Galibiyet doğru kadrodan, fark ise Denizlispor'dan geldi. Beşiktaş ligde artık kalan 6 karşılaşmaya en iyi şekilde odaklanmalı.
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