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TAYFUN ER TAYFUN ER
  • 14 Haziran 2020, Pazar

Kitabın ortasından

R beklentim olmadığı için öncelikle Rıdvan ve Ersin'i izledim. Rıdvan'ı zaten beğeniyordum, ama kendine bu kadar güvenli oynayacağını tahmin etmiyordum.
Biraz güçlenirse sol bek sorunu biter. Vida'nın pozisyon, Gökhan'ın ters kademe hatasıyla gelen ilk golde ve Gökhan bir kez daha rakibini kaçırdı ve 2. gol geldi.
Ersin, önüne gelecek tecrübeli bir ismin arkasında biraz pişince kaleyi devralır. Diaby-Güven-Boyd üçlüsü değil Beşiktaş forveti, 3-5-8 oynasa izlenmez.
Zamanla kavun, karpuz olgunlaşıyor, çay demleniyor ama futbolcu daha yetenekli olmuyor.
Evet bu takım başta forvet olarak kalitesiz. Ama Diaby'de ısrar edip, Adem'i kulübede tutup Boateng'i 10 numarada oynatırsan kötü kadro yapıyorsun demektir.
5 Oyuncu değiştirme hakkın var, takıma müdahale etmek için Basra'nın harap olmasını beklemek anlamsız. Nitekim Adem'in girmesiyle Beşiktaş toparlandı.
Tam Boateng yerini buldu derken oyundan çıkarıldı ve de Beşiktaş bu maçı hoca hatasıyla kaybetti.
Beşiktaş'ın yeni takıma ihtiyacı var ama parası yok. Diaby, N'Koudou, Boyd, Umut, Güven, Gökhan, Caner, Burak, Ruiz ve Rebocho'yu gönderip, diğer takımlar gibi maliyeti düşük iyi oyuncular bulması lazım.

MAÇIN EN İYİSİ: RIDVAN
40 Yıldır oynuyor gibiydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: DIABY
Her maçın değişmez kötüsü.

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