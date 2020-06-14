Kitabın ortasından
Biraz güçlenirse sol bek sorunu biter. Vida'nın pozisyon, Gökhan'ın ters kademe hatasıyla gelen ilk golde ve Gökhan bir kez daha rakibini kaçırdı ve 2. gol geldi.
Ersin, önüne gelecek tecrübeli bir ismin arkasında biraz pişince kaleyi devralır. Diaby-Güven-Boyd üçlüsü değil Beşiktaş forveti, 3-5-8 oynasa izlenmez.
Zamanla kavun, karpuz olgunlaşıyor, çay demleniyor ama futbolcu daha yetenekli olmuyor.
Evet bu takım başta forvet olarak kalitesiz. Ama Diaby'de ısrar edip, Adem'i kulübede tutup Boateng'i 10 numarada oynatırsan kötü kadro yapıyorsun demektir.
5 Oyuncu değiştirme hakkın var, takıma müdahale etmek için Basra'nın harap olmasını beklemek anlamsız. Nitekim Adem'in girmesiyle Beşiktaş toparlandı.
Tam Boateng yerini buldu derken oyundan çıkarıldı ve de Beşiktaş bu maçı hoca hatasıyla kaybetti.
Beşiktaş'ın yeni takıma ihtiyacı var ama parası yok. Diaby, N'Koudou, Boyd, Umut, Güven, Gökhan, Caner, Burak, Ruiz ve Rebocho'yu gönderip, diğer takımlar gibi maliyeti düşük iyi oyuncular bulması lazım.
MAÇIN EN İYİSİ: RIDVAN
40 Yıldır oynuyor gibiydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: DIABY
Her maçın değişmez kötüsü.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Tıp ve Atletizm 30 Mart 2020, Pazartesi VİRÜSÜN Türkiye'yi Çin gibi etkilemeyeceğini söyleyen hekimlerin bazıları bunu gen farkına, virüsün yapıştığı ACE...
- Demba Ba’nın 19’u 18 Mart 2020, Çarşamba SON zamanlarda adeta ikinci baharını yaşayıp Başakşehir'i içte ve dışta golleriyle sırtlayan Demba Ba'nın ısrarla...
- İdman maçı 16 Mart 2020, Pazartesi GALATASARAY ilk yarıda hem topa hem de oyuna daha fazla hakimdi. Çünkü Beşiktaş ileride basmadı. Oysa Donk ve Marcao...
- Beşiktaş nasıl kazanabilir? 12 Mart 2020, Perşembe GALATASARAY'IN geçen seneki başarısının nedeni hızlı oynamasıydı. Mariano ve Fernando ile çok hızlı çıkıyorlar,...
- Atiba ve Elneny 07 Mart 2020, Cumartesi BEŞİKTAŞ ilk yarıda sahanın mutlak hakimiydi. Hem rakibe ileride basarak oyun kurmasını engelledi hem de topu...