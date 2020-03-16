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  • 16 Mart 2020, Pazartesi

İdman maçı

GALATASARAY ilk yarıda hem topa hem de oyuna daha fazla hakimdi. Çünkü Beşiktaş ileride basmadı. Oysa Donk ve Marcao gibi ağır, cüsseli oyuncular kaygan zeminde hataya zorlanabilirdi. Galatasaray böylece rahat top çıkardı, Lemina ve Seri'yle de Beşiktaş orta sahasına üstünlük sağladı.
Beşiktaş beklerini ileriye fazla çıkarmadığı gibi kanat açıklarını da karşısında oynayanları kovalamakla görevlendirdiği için atışlarda Donk'a verilen kafa topları hariç tehlike yaşamadı ama pozisyon da bulamadı.
Kısacası ilk yarıda oyun 0-0'a kilitlendi.

BERABERLİĞE BAĞLADI
Gökhan'ın yerine giren Lens'in ileriye çıkması, Boyd'un da yorulmasıyla G.Saray zaman zaman açık alan buldu.
Beşiktaş kaybetmemenin gereğini yaptı ama kazanması için rakibe ileride basması gerekiyordu.
G.Saray daha çok istedi ama Beşiktaş maçı beraberliğe bağladı.
Boateng'den 10 numara olmaz.
Üstelik santrforun penaltı dışınsa skor üretmezken ve kanatların çalışmazken elindeki 1. sınıf santrfor yanlış mevkide harcanıyor.
İdmanlardaki çift kale gibi heyecansız bir maç oldu.

MAÇIN EN İYİSİ: SERİ
Orta sahayı ele geçirdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BELHANDA
Aklı maçta değildi.
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