İdman maçı
Beşiktaş beklerini ileriye fazla çıkarmadığı gibi kanat açıklarını da karşısında oynayanları kovalamakla görevlendirdiği için atışlarda Donk'a verilen kafa topları hariç tehlike yaşamadı ama pozisyon da bulamadı.
Kısacası ilk yarıda oyun 0-0'a kilitlendi.
BERABERLİĞE BAĞLADI
Gökhan'ın yerine giren Lens'in ileriye çıkması, Boyd'un da yorulmasıyla G.Saray zaman zaman açık alan buldu.
Beşiktaş kaybetmemenin gereğini yaptı ama kazanması için rakibe ileride basması gerekiyordu.
G.Saray daha çok istedi ama Beşiktaş maçı beraberliğe bağladı.
Boateng'den 10 numara olmaz.
Üstelik santrforun penaltı dışınsa skor üretmezken ve kanatların çalışmazken elindeki 1. sınıf santrfor yanlış mevkide harcanıyor.
İdmanlardaki çift kale gibi heyecansız bir maç oldu.
MAÇIN EN İYİSİ: SERİ
Orta sahayı ele geçirdi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BELHANDA
Aklı maçta değildi.
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