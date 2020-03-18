Demba Ba’nın 19’u
KAVUŞAMADI!
Demba Ba, Beşiktaş'ta 9 numaralı formayı giydi çünkü geç gelmesi nedeniyle 19 numaranın Pedro Franco tarafından daha önce alınmıştı. Beşiktaş'ta kalsaydı 19 numarayı alacaktı ama o Çin'in Şangay Lidu takımına gitti. Çin'de de benzer şekilde 19 numaralı forma 2012'den beri takımda oynayan Zeng Kaymu tarafından giyildiği için Demba Ba favorisi olan 19 numaraya yine kavuşamadı.
'9' GELENEĞİ
Demba Ba, Hoffenheim'de önce 19, sonra da 9 numaralı formayla oynadı. West Ham United'ta ise kendisine 21 numaralı forma verildi.
Newcastle'a transfer olunca 19 numarayı aldı, taraftarlar bunu rastgele bir seçim sandı. 9 numaralı forma da zaten o geldiğinde Papiss Cisse tarafından giyiliyordu, ondan sonra da Andy Carroll 9 numarayı aldı. O da Liverpool'a gidince herkes Demba Ba'nın 9 numara giymesini bekledi çünkü İngiltere'de "Siyahlar" diye anılan Newcastle'da santraforların 9 numara giymesi bir gelenekti.
KENDİSİ İÇİN ÖZEL
Kulüp tarihinde 394 gol atıp efsane olan Alan Shearer başta olmak üzere 1925'ten beri bütün ünlü golcüler 9 numara giydi. Shearer'den önce 94 gol atan, bir sezon Beşiktaş'ta oynayıp hala gönüllerde olan Les Ferdinand da 9 numaraydı.
Ancak Demba Ba tüm beklenti ve ısrarlara rağmen 9 numarayı giymedi, "9 numara kalecinin 1 numarası gibi değildir, golcü olduğunu göstermez, zaten numara önemli değil" dedi ama 19 numaranın kendisi için özel olduğunu ve bu sırrını da ancak futbolu bıraktıktan sonra açıklayacağını söyledi.
1 SEZON BEKLEDİ
Demba Ba, Chelsea'ye gittiğinde 19 numarayı Ferreira giyiyordu o yüzden ilk sezon 29 numarayla oynadı. 2. sezon ise Ferreira futbolu bıraktı ve o da çok sevdiği 19 numarayı aldı.
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