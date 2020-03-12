Beşiktaş nasıl kazanabilir?
Mariano ve Fernando ile çok hızlı çıkıyorlar, Onyekuru'yla da aynı hızla rakip ceza alanına geliyorlardı. Bu sezonun ilk yarısında Fernando ve Onyekuru olmayınca çok yavaş oynamaya başladılar.
Bu da başarısız bir takım görüntüsü verdi.
2. yarıda ne değişti? a) Nzonzi gidip onun pozisyonuna dripling yapabilen Lemina geçince ortadan hem isabetli pasla hem de topla hızla çıkmaya başladılar.
B) Onyekuru geri döndü ve hızıyla forvette Galatasaray'a vites arttırdı.
Galatasaray'ın hızlı çıkması engellediğinde, mesela deplasman maçlarında rakip ileride bastığında Galatasaray'ın en güçlü silahı elinden alınıyor. Bu yüzden başta adı geçen üç oyuncuya olmak üzere Beşiktaş mutlaka rakip sahada baskı uygulamalı.
Hatta kart görmeden taktik fauller yapmalı. Bu baskının bir diğer faydası da defansın zayıf halkası Marcao'ya pas hatası yaptırmak olacaktır.
Saha ve seyirci avantajına sahip Galatasaray'a karşı Beşiktaş oyunu kendi alanında kabul ederse, bu baştan yenilgi anlamına gelir.
Mariano'nun ve Onyekuru'nun kanadında hangi forvet oyuncusu oynarsa oynasın mutlaka bu futbolcuları kovalayıp defansa yardımcı olmalı.
ADEM OYNAMALI
Alanya maçında sağ ve sol beklerini ileri çıkarmadığı sürede hızlı forvetli rakibe pozisyon vermeyen Beşiktaş yine aynısını yapmalı, özellikle Caner'in geri dönme sorununu böyle çözmelidir.
Mevcut forvet hattıyla G.Saray'ı aşmak zor. O yüzden Adem 10 numarada oynamalı, Burak bir kanada kayarken, onun yerine Boateng geçmeli. Burak'ın rakibi sürükleyerek boş alan yaratma özelliği de Adem'le değerlendirilebilir.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Atiba ve Elneny 07 Mart 2020, Cumartesi BEŞİKTAŞ ilk yarıda sahanın mutlak hakimiydi. Hem rakibe ileride basarak oyun kurmasını engelledi hem de topu...
- Tatsız hava ve maç 29 Şubat 2020, Cumartesi ÜLKENİN mendilindeki kan sesleri doğal olarak sahaya ve tribüne de yansıyınca maç, çok tatsız ve heyecansız olarak...
- Sörloth ve Burak farkı 23 Şubat 2020, Pazar ÖNCE ittirip, sonra da sol ayağına baskıyla topa sahip olan rakibin dengesini bozup topa dokunursanız bunun adı...
- Önümüze bakalım! 15 Şubat 2020, Cumartesi BAŞAKŞEHİR'İN kadrosu çok iyi ama hücumda Visca'ya aşırı bağımlılar. Onun gol/pas veya rakip eksiltme performansına...
- Ofsaytlar ve Boateng 09 Şubat 2020, Pazar GEÇEN hafta "Birisi Burak'a ofsaytı, artık Beşiktaş'ta oynadığını ve VAR'ı anlatmalı" demiştik. Şumudica muhtemelen,...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.