Atiba ve Elneny
Hem rakibe ileride basarak oyun kurmasını engelledi hem de topu hızla rakip alana taşıdı. Çünkü; Atiba, Elneny ve Caner iyi oynadı.
Buna rağmen sadece penaltıdan bir gol atabildi ve fazla da pozisyona giremedi. Çünkü;
Burak sürekli top kaybetti, N'Kodou toptan kaçtı, Boyd ise hareketli ama fazla etkili değildi. Boateng'in yanlış yerde oynaması da skora katkı yapmasını engelledi.
Ankaragücü ise kalabalık orta sahayla rakibi karşılayıp, başta Orgill olmak üzere hızlı adamlarını defansın arasına sokmaya ve arkasına kaçırmaya çalıştı. Vida ve Ruiz pozisyon hatası yapmayıp, Caner ve Lens de ileride yakalanmayınca Beşiktaş rakibine sadece bir pozisyon verdi.
2. yarıda Ankaragücü'nün beraberlik için ileriye çıkması maça tempo kazandırdı.
Hakemin kartlık faulleri bile es geçmesi Beşiktaş'ı bozup, Ankaragücü'nü oyuna dahil etti.
İdman topçusu Diaby'nin girmesi Trabzonspor maçı gibi Beşiktaş'ı bir kişi eksik bıraktı. Yapılması gereken ise 10 numarada harcanan Boateng'in santrfora, top dahi tutamayan Burak'ın kanata geçmesiydi. Adem'in girmesiyle önce panik durdu, çünkü hata dengelendi, sonra oyun üstünlüğü tekrar Beşiktaş'a geçti. Çünkü Beşiktaş gerçek 10 numaraya sahip oldu.
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