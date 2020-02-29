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  • 29 Şubat 2020, Cumartesi

Tatsız hava ve maç

ÜLKENİN mendilindeki kan sesleri doğal olarak sahaya ve tribüne de yansıyınca maç, çok tatsız ve heyecansız olarak başladı.
Kısa süreler dışında da öyle devam etti. Beşiktaş, hızlı Alanyaspor forvetlerine karşı kanat beklerini çıkarmayınca gole kadar rakibine pozisyon vermedi. Bu doğru bir taktikti.
Hücumda ise çok etkili olmasa bile pozisyona giriyordu ama başta Burak olmak üzere gol kaçırıyordu. Gole kadar Beşiktaş sahaya daha hakimdi.
Gol sonrası oyunun dengesi değişti.

KADRONUN ÇAPI BU
Ev sahibi moral ve güvenden, Beşiktaş ise mecburiyetten dolayı fazla oyuncuyla karşı kaleye gelmeye başladı.
Bu karmaşa dakikalarında goller gelebilirdi. Gökhan'ın kaçırdığı, golden bile daha net bir pozisyondu. 2. yarıda da Beşiktaş daha iyiydi. Elneni, al da at deyince Burak da nihayet boş kaleye attı.
Alanyaspor zihnen sezonu kapatmış olunca ikinci golü de yedi. Bu sezonun günahı Orman ve Avcı'nın.
Bu kadronun hele bu forvetin çapı bu kadar. Sergen Yalçın'dan beklediğim, Boateng'in santrfor oynatılması ve alt yapıdan birkaç oyuncuyu kazandırması.
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