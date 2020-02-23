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  • 23 Şubat 2020, Pazar

Sörloth ve Burak farkı

ÖNCE ittirip, sonra da sol ayağına baskıyla topa sahip olan rakibin dengesini bozup topa dokunursanız bunun adı fauldür. Aydınus ve Palabıyık ortaklığıyla gelen gol sonrası Beşiktaş büyük bir hırsla baskı yaptı ve adeta ilk yarıyı tek kale oynadı. Bakmayın siz futbolun 11 kişi oynandığı klişesine… Golcülerin en değerli, en pahalı oyuncular olmasının nedeni ilk yarının da skorunu açıklıyor. Önce golcüler sonra da kaleciler futbolda eşitler arasında birinci oyunculardır. Beşiktaş'ın kağıt üstündeki golcüsü ise santrada bile topu rakibe verdi. İlk yarıda Beşiktaş'ın en istekli ve en iyisi Elneni'ydi.
Bu ateşe Uğurcan da dayanmadı ve Beşiktaş 2. Yarıda baskıyı daha da arttırıp golleri buldu.
Kanatların iyi değil, çek Burak'ı kanata, bari asist yapsın. Boateng'i de en uca koy. Orta sahada top almaya çalışırken harcanan Boateng tam bir santrfor. Trabzonspor Nwakaeme'yi çok aradı. Guilherme ve Ndiaye, Sörloth'u hücumda yalnız bıraktı.
Yıllardır 20 metreyi geçen mesafelerde Caner'e atış yaptırmayın, çünkü topu kaldıramıyor diyoruz.
Bu kadar üstün oyunla berabere kalıyorsan bunun sorumluları başta Burak, Lens, N'Koudou ve Diaby'dir yani forvet hattındır.
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Haberler Yazarlar TAYFUN ER Sörloth ve Burak farkı
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