Sörloth ve Burak farkı
Bu ateşe Uğurcan da dayanmadı ve Beşiktaş 2. Yarıda baskıyı daha da arttırıp golleri buldu.
Kanatların iyi değil, çek Burak'ı kanata, bari asist yapsın. Boateng'i de en uca koy. Orta sahada top almaya çalışırken harcanan Boateng tam bir santrfor. Trabzonspor Nwakaeme'yi çok aradı. Guilherme ve Ndiaye, Sörloth'u hücumda yalnız bıraktı.
Yıllardır 20 metreyi geçen mesafelerde Caner'e atış yaptırmayın, çünkü topu kaldıramıyor diyoruz.
Bu kadar üstün oyunla berabere kalıyorsan bunun sorumluları başta Burak, Lens, N'Koudou ve Diaby'dir yani forvet hattındır.
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