Bugünkü
Takvim
TAYFUN ER TAYFUN ER
  • 15 Şubat 2020, Cumartesi

Önümüze bakalım!

BAŞAKŞEHİR'İN kadrosu çok iyi ama hücumda Visca'ya aşırı bağımlılar. Onun gol/pas veya rakip eksiltme performansına göre skor yapabiliyorlar. Elia uzun süredir formsuz, iki santrafor da Vida ve Ruiz tarafından kaçırılmayınca Başakşehir ilk yarıda hücumda hiç yoktu. Kanatları çalışmayan Beşiktaş'ın şansızlığı ise ligin en iyi defans göbeğine karşı mecburen ortadan hücum etmeye çalışmasıydı.
Adem'in yokluğunda yaratıcı ve şut atan oyuncusu da olmayınca Beşiktaş da ilk yarıda oyuna daha hakim görünse de pozisyon üretemedi.
İrfan ve Mahmut'un kasıtlı sert faullerini es geçip, taç/korner atışlarını sürekli ters veren hakem de ilk yarıda çok kötüydü.
Beraberliğe kilitlenen oyun, Visca'nın asisti ve Ruiz'in pozisyon hatasıyla Demba Ba'yı kaçırması Başakşehir'e golü getirdi.
Golle beraber Beşiktaş moral olarak da çöktü.
10 numara oynamayacağı açık olan Boateng'i, üstelik Burak bu kadar formsuzken santrafor oynatmayacaksınız almanın manası yoktu.
İlk maçtan beri sorun kanatlarda dedim. Kalan maçlarda Erdoğan, Rıdvan, Kartal gibi gençler oynasın, biz de N'Koudou ve Diaby eziyeti çekmeyelim. Niye alındılar, neden ısrar edilir ve bu kadar tahammül edilir anlamıyorum.
Bu kadro kalitesiyle bu kadar.

MAÇIN EN İYİSİ: SKRTEL
Epureanu ile birlikte iyi oynadılar.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: DIABY
Diaby ve Nkoudou dün sınıfta kaldı.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yazarlar TAYFUN ER Önümüze bakalım!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ