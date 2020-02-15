Önümüze bakalım!
Adem'in yokluğunda yaratıcı ve şut atan oyuncusu da olmayınca Beşiktaş da ilk yarıda oyuna daha hakim görünse de pozisyon üretemedi.
İrfan ve Mahmut'un kasıtlı sert faullerini es geçip, taç/korner atışlarını sürekli ters veren hakem de ilk yarıda çok kötüydü.
Beraberliğe kilitlenen oyun, Visca'nın asisti ve Ruiz'in pozisyon hatasıyla Demba Ba'yı kaçırması Başakşehir'e golü getirdi.
Golle beraber Beşiktaş moral olarak da çöktü.
10 numara oynamayacağı açık olan Boateng'i, üstelik Burak bu kadar formsuzken santrafor oynatmayacaksınız almanın manası yoktu.
İlk maçtan beri sorun kanatlarda dedim. Kalan maçlarda Erdoğan, Rıdvan, Kartal gibi gençler oynasın, biz de N'Koudou ve Diaby eziyeti çekmeyelim. Niye alındılar, neden ısrar edilir ve bu kadar tahammül edilir anlamıyorum.
Bu kadro kalitesiyle bu kadar.
MAÇIN EN İYİSİ: SKRTEL
Epureanu ile birlikte iyi oynadılar.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: DIABY
Diaby ve Nkoudou dün sınıfta kaldı.
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