Ofsaytlar ve Boateng
Şumudica muhtemelen, defans oyuncularına "her geldiklerinde ileri çıkın Burak ofsayta düşsün" demiş. İlk yarının Beşiktaş açısından özeti Burak ve ofsayt oldu.
Çünkü kanattan Diaby 1 kere N'Koudou ise 0 kere top getirdi. Rakip eksiltebilen tek oyuncu Adem, güçsüz ve isteksiz olunca şut da atamadı. Gaziantep, orta sahayı kalabalık tutup, Caner'in malum durumunu bildiği için esas olarak onun tarafından yüklenip gol aramayı düşünmüş. Hızlı oyuncuları yedekte olunca bu plan tutmadı. Forvet ve orta sahasında iyi olan bir kişi bile olmayınca, Beşiktaş topa sahip olmasına rağmen atak kurgusu yapamadan 1.
Yarıyı bitirdi. Boateng forvet arkası oynamasına rağmen seyirciye coşku, takıma hava ve gol getirdi. Özgeçmişinin hakkını verirse büyük katkı yapar. Beşiktaş'ın bütün derdi sağ ve sol açık. Rıdvan sol beke, Caner de öne kayabilir. Lens bile açıkta daha iyi.
Gaziantep, oyuncu yapısı olarak tabir caizse beraberliğe yatabilecek bir takım değil. Hücum takımı ama gol pozisyonuna bile giremeden maçı bitirdi.
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