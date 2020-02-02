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  • 02 Şubat 2020, Pazar

Kan değişikliği

İLK maçında kadroyu bozmayan Sergen Yalçın'la moral kazanan Beşiktaş, rakibine ileride basıp, Elneni de iyi top dağıtınca ilk yarıda oyun daha çok Rizespor yarı alanında geçti. Rizespor ise Beşiktaş'ı kalabalık orta sahayla ve alan daraltarak durdurmak istedi.
Hücum planı ise Umar ve Oğulcan gibi hızlı oyuncularını kontratakla özellikle de Caner'in arkasına atılan toplarla kaçırmaktı.
Beşiktaş'ın attığı gol çok güzel paslaşmalarla, yediği gol de N'Koudou'nun ıskaladığı top sonrası kaptırılan toptan geldi.
2. Yarı Beşiktaş'ın defansını ileriye çıkarması sonucu Rizespor hücumda daha etkili oldu.
Beşiktaş'ın temel hücum sorunu iki kanattan da ortaya top kesememesi. Bunun nedeni oyuncuların yetersizliğinden de öte, kanat ve ayak uyumsuzluğu.
Bu yüzden de çok çalışır gibi görünen N'Koudou'nun tek bir orta bile yapamaması nedeniyle aslında bal yapmayan arı olması… Diaby'nin hâl-i tasvirine edebiyatım, ısrar edilmesine de futbol bilgim yetmiyor.
İki açık çalışmayınca, Gökhan ve Caner sürekli çıkıyor ve geride boş alan kalıyor. Çıkan beklerin ortalarını gol yapacak becerileri de yok.
Avcı'nın gönderilmesi doğruydu.
Bazen doku uyuşmazlığı olur ve çaresi de yoktur. Sergen Yalçın da bu dönemde en doğru isimdi.

MAÇIN İYİSİ: SERGEN
Sergen hoca takımı toparlamış.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: N'KOUDOU
N'Koudou tek bir orta bile yapamadı.
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