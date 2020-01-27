Açılış ve kapanış
Umarız, Gürsel Aksel zamanındaki gibi takım ruhuyla başta Avrupa olmak üzere nice başarılara koşarlar.
Maçın teknik yönüne damgasını vuran görüntü ise, son üç yılın yıkımından geriye kalan Beşiktaş'ın çok yetersiz takım kadrosuydu.
Bu enkazın maddi ve teknik sorumluları afişe edilip, mutlaka hesap sorulmalı. Şenol Fidan, Avcı'nın kadro ve mevki yanlışları yüzünden gönderildiğini anlamamış olacak ki yanlışta ısrar etmiş. Göztepe hem daha iyi takım olduğu için hem de seyirci ve moral motivasyonla maçın mutlak favorisiydi.
Fidan da yardımcı olunca Beşiktaş sezon kapanışını yaptı. TFF 1. Lig'in zirvesindeki takımların forvet Beşiktaş'tan iyi. Sadece forvet de değil; ilk golü yediren Douglas ayrı facia.
OFSAYTI ANLATMALI
Kalan maçlarda gençlerle devam edip, bu kadronun tamamı ilk fırsatta elden çıkarılmalı.
Birisi Burak'a ofsaytı, artık Beşiktaş'ta oynadığını ve VAR'ı anlatmalı.
Hüseyin Göçek, Göztepe'nin taraftar grubu "Yalı" mensubu gibiydi. Göztepe de sarı-kırmızı olunca kafası karışmış olabilir. Beşiktaş düşmanlığı kariyer yaptırdığı sürece ve sessiz kalındıkça bu çark kırılmıyor.
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