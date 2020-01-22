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  • 22 Ocak 2020, Çarşamba

Anlamsız ısrar

MARADONA, Messi, Ronaldo, Roben, Babel gibi oyuncular asıl ayaklarının ters kanadında oynayan futbolcular olarak ilk akla gelen isimlerdir. Hepsinin ortak tarafı da golcü olmaları ve asıl ayaklarıyla çok iyi şut atabilmeleri.
Ters kanatta oynamanın mantığı budur zaten.
Pivot santrfor, kanattan gelen toplarla gol atan santrfor yerine bütün forvetiniz dripling yapabilen oyunculardan oluşuyorsa ter ayaklı kanat daha da mantıklıdır?
Peki Diaby ve N'Koudou bu özelliklere sahip mi? Ne şutörler ne de golcü, üstüne diğer ayakları orta dahi yapamayacak kadar zayıf.
Üstelik bu haliyle defansa da yardımcı olamıyorlar.
Neden sol bekte neden sol ayaklılar, sağbekte de sağ ayaklılar oynar? Öncelikle karşısındaki oyuncunun gitmek istediği taraftaki ayağı kuvvetli olsun ve böylelikle topu kesebilsin diye. Sonra da top sürerken genellikle asıl ayağının tarafından sürdüğü ve de pas verirken, orta yaparken sahanın kalan bölümüne rahat top çıkarabilsin diye.
Asıl ayaklarıyla paralel kanatta oynarlarsa bari biriki orta yapar ve karşı takım çıkarken de baskı uygular.
O da yok. Ne şut, ne orta ne de savunmaya yardım… Peki bu ısrar neden?
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