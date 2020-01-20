Fantezi ve gerçek
Önce anlamsızca sağ ayağıyla topu dürtemeyen Diaby'de ısrar edip, sonra da sol bek Caner'den sağ açık yaratmaya çalışmak da ilginç bir fantezi doğrusu. Sözlük, fantezi için "sınırsız hayal" diyor. Gerçek ise Caner'in bindirmeyle keseceği ortaları da kaybedip, sağda kaptırdığı toplarla tehlike yaratması diyor. Rebocho ile Caner birlikte oynamaz dedik. Sol bek Caner, sağ açık da N'Koudou oynar.
ÇÖKÜŞ YAŞANIYOR
Sivas ligin en hızlı çıkan takımı. Buna rağmen baskı yemeyince tam da istedikleri oyun formatına döndü maç.
Kanattan gelemeyen Beşiktaş'ı kalabalık ortayla durdur ve kaptığın topları defans arasına veya arkasına at… Fatih'i sol beke koyup, sonra da iyi değil diye takımdan gönderip, Roco'yu alanlardan başlayan ve Diaby faciası gibi mantıkla izahı olmayan transferlerle devam eden mali ve teknik olarak bir çöküş yaşanıyor.
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