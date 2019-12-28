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  • 28 Aralık 2019, Cumartesi

Aydınus ve diğerleri

G.BİRLİĞİ maça en iyi oyunculardan yoksun çıktı. Ancak asıl şansızlığı geçen hafta yaşanan hakem rezaletinin faturasını ödemek oldu. Beklendiği gibi "pansumancı" hakem geldi ve sarı kartlık faule haklı olarak isyan eden Nadir'i "fenni" olarak oldu da bitti maşallah diyerek attı. Beşiktaş'ın tek gol şansı Caner'in Umut'un ön direk koşularına pas kesmesiydi.
Çok mecbur kalınca veya ayıp olur diye pas verilen Diaby'e kızmanın anlamı yok. Gençlerbirliği buna rağmen 1-0 öne geçti.
2. Kırmızı kart doğruydu ama VAR'ın geçen haftaya göre hassasiyeti göz yaşarttı. Beşiktaş'ın yardıma ihtiyacı yok, hakkını yemeyin yeter. Geçen hafta ve bu maç, bir bütündür.
Gücü Gençlerbirliği'ne ve gerektiğinde de Beşiktaş'a yeten bu düzenin mutlaka değişmesi gerektiğinin ispatıdır. Bu da futbol dünyasının yapamayacağı bir devrimdir. İlk adım da Zekeriya Alp'in istifa etmesi ve sonra da geçen haftanın VAR kayıtlarının açıklanması, duruma göre Çakır, Kalkavan ve kesin olarak da Aydınus'un evine yollanmasıdır.
3. Adım normal bir düzen kurulana kadar yabancı hakem getirmektir. Bu maçın en iyisi ve en kötüsü, baktığınız yere göre Fırat Aydınus'tur.
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