Avcı’nın 40 tilkisi
Diaby'de ısrar etmeyi bir umut olarak belki anlayabilirim de durumu görünce, Burak'ı sağ açığa alacak kadar katlanmayı hiç anlamıyorum.
Üstelik Diaby kaptırdığı toplarla rakibi üç kez kontratakla gole yaklaştırdı.
BÖYLE GİTMEZ...
Hoca oyunu okuyamadığı için 2. yarıda da bu umutsuz durum devam etti. Üstüne 60.
Dakikada Caner sağ açığa, Adem sol açığa kaydırıldı. O da olmayınca Diaby ve Rebocho çıkınca Caner sola döndü.
En son 3 santrfora dönülünce, ötenaziyle oyun Malatyaspor'a hediye edildi. Bunlar hocanın kafasındaki 40 tilkinin kuyruklarının birbirine karıştığını gösteriyor.
Anlaşılan o ki Diaby kaleci bile oynatılır, ama sol açık oynatılmaz!
Diaby yüzünden Lens bile umut oldu.
Beşiktaş kötü ve büyük sayılar kanuna göre böyle gitmez dedik.
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