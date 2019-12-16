Bugünkü
Takvim
TAYFUN ER TAYFUN ER
  • 16 Aralık 2019, Pazartesi

Avcı’nın 40 tilkisi

MALATYASPOR maça konsantre, sert ve baskılı başladı. Beşiktaş'ın kanattan tek top getiren oyuncusu Caner'in önüne de Guhilherme'yi koyarak Beşiktaş'ı açıktan kilitledi. Adem'in şutları isabetli olmayınca ve Burak'ın defans arkasına kaçmaları da Mina tarafından engellenince Beşiktaş ilk yarıda ortadan da rakibi delemedi. Malatyaspor da hızlı ve kıvrak Fofana üzerinden Jahoviç'le gol planı yapmıştı.
Diaby'de ısrar etmeyi bir umut olarak belki anlayabilirim de durumu görünce, Burak'ı sağ açığa alacak kadar katlanmayı hiç anlamıyorum.
Üstelik Diaby kaptırdığı toplarla rakibi üç kez kontratakla gole yaklaştırdı.

BÖYLE GİTMEZ...
Hoca oyunu okuyamadığı için 2. yarıda da bu umutsuz durum devam etti. Üstüne 60.
Dakikada Caner sağ açığa, Adem sol açığa kaydırıldı. O da olmayınca Diaby ve Rebocho çıkınca Caner sola döndü.
En son 3 santrfora dönülünce, ötenaziyle oyun Malatyaspor'a hediye edildi. Bunlar hocanın kafasındaki 40 tilkinin kuyruklarının birbirine karıştığını gösteriyor.
Anlaşılan o ki Diaby kaleci bile oynatılır, ama sol açık oynatılmaz!
Diaby yüzünden Lens bile umut oldu.
Beşiktaş kötü ve büyük sayılar kanuna göre böyle gitmez dedik.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yazarlar TAYFUN ER Avcı’nın 40 tilkisi
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ