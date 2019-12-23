Saplantının sonucu
Avcı'nın üstelik Adem varken 10 numarada Diaby'i oynatması teknik olarak değil ancak psikolojik olarak izah edilebilir. Diaby forvette bir şey yapmadığı gibi kaptırdığı toplarla tehlike yaratıyor dedik.
Fenerbahçe, Gustavo teknik ve Ozan da hız ve güçle orta sahayı alırken Beşiktaş bu iki oyuncuya da hiç basmadı.
REBOCHO İLE OLMAZ
Ozan gibi orta sahayı driplingle geçen başka oyuncu yok. Galatasaray'ın düşmesinin nedeni de bu işi yapan Fernando'nun gitmesi ve aynı tip 3 orta saha almaları.
Emre ve Gustavo, aynı tip oyuncu; birisi fazlaydı zaten.
Futbol nükleer fizik, Avcı da Einstein olmadığı için Basra harap olduktan sonra Diaby'i oyundan almak zorunda kaldı.
Çok zayıf olan Rebocho, hele Caner'le birlikte bu takımda oynamaz.
Avcı, Diaby ve Rebocho üçlüsü bu maçın sorumlusudur.
Serdar'ın faullerine kör olan Cüneyt Çakır, anormal derecede Fenerbahçe lehine maç yönetti. 2-1'ken Serdar'ın Vida'ya yaptığı penaltıyı VAR da görmek istemeyince istendiği gibi Fenerbahçe iddiasını devam ettirdi.
MAÇIN EN İYİSİ: OZAN TUFAN
Sezonun en etkilisi
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: ABDULLAH AVCI
Futbol bayağı değil basittir
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