Büyük sayılar kanunu
Atiba faul nedeniyle topu ayağından açtı denirse doğru olur. Faulün mü yoksa topa dokunmanın mı önce yapıldığı yorumuna göre kart doğru/yanlış olabilir. Beşiktaş'ın forvetteki temel sorunu gerçek bir kanat oyuncusu olmaması. O yüzden klasik şekilde yandan santrfora top kesemiyor ve ortadan Adem ve Burak'la kalabalığı yarmaya çalışıyor. O da olmayınca geriye sadece Caner'in bindirmeleri kalıyor.
İSMİYLE GİDİYOR...
Diaby oyundan çıktı da Gökhan bindirme yaptı ve 2. sonra da 3. gol oradan geldi.
Maç başlamadan beraberliğe razı olan Kasımpaşa, takımın beyni Hayradinoviç'in pasları ile hızlı ve güçlü Koita'yla Beşiktaş'ın dengesini bozdu.
Beşiktaş'ın tam da ihtiyacı olan, hem açık hem de santrfor olan Koita tipinde bir forvet. Beşiktaş seyirci gücü ve ismiyle gidiyor, kazanırken de iyi değil demiştik.
Galibiyet futbol şansıydı. 1, 2, 3,... derken maç sayısı arttıkça mutlaka takılırsın. Buna matematikte büyük sayılar kanunu denir.
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