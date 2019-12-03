Bugünkü
Takvim
TAYFUN ER TAYFUN ER
  • 03 Aralık 2019, Salı

Sıklet farkı

GİN hem kadro açısından en zayıf hem de mali sorunlarla boğuşan takımı Kayserispor'a karşı Beşiktaş mutlak favoriydi.
Belki de bu baskı yüzünden Beşiktaş maça tutuk başladı.
İleride basmaya çalışıyor ama oyunu rakip sahaya yıkamıyordu.
İlk golle birlikte o ana kadar gücüne göre fena oynamayan, en azından direnen Kayserspor, inancını kaybetti ve oyundan düştü. 1-0 sonrası, seyircinin de itmesiyle Beşiktaş dalga dalga gelmeye başladı ve adeta başka bir maç izlemeye başladık.

İKİNCİ YARI DURDULAR
Hangi Beşiktaş'ı kritik etmeliyiz?
Beraberlik dakikalarında eleştirilecek çok şeyi olanı mı yoksa gardını tamamen düşüren rakibini ilk yarı sonuna kadar harika oyunla sürklase edeni mi?
Mümkün olsaydı ilk yarı sonunda iki takım da maç bitsin isterdi.
2. yarı takımlar ve -tribünde coşanlar hariç- seyirci için angaryaydı.
Elneny 6 numaraya geçince Atiba 8 numarada çok daha iyi oynuyor.
Sonunda bir hoca Atiba'nın top çıkaramadığını gördü ve takımı baskı yemekten kurtardı.
Beşiktaş'ın ortada da yapabilen golcü bir forvete ihtiyacı var.

MAÇIN EN İYİSİ: ATIBA
Yerini bulunca gol bile attı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: N'KOUDOU
Dün yine bal yapmayan arı gibiydi
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yazarlar TAYFUN ER Sıklet farkı
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ