Sıklet farkı
Belki de bu baskı yüzünden Beşiktaş maça tutuk başladı.
İleride basmaya çalışıyor ama oyunu rakip sahaya yıkamıyordu.
İlk golle birlikte o ana kadar gücüne göre fena oynamayan, en azından direnen Kayserspor, inancını kaybetti ve oyundan düştü. 1-0 sonrası, seyircinin de itmesiyle Beşiktaş dalga dalga gelmeye başladı ve adeta başka bir maç izlemeye başladık.
İKİNCİ YARI DURDULAR
Hangi Beşiktaş'ı kritik etmeliyiz?
Beraberlik dakikalarında eleştirilecek çok şeyi olanı mı yoksa gardını tamamen düşüren rakibini ilk yarı sonuna kadar harika oyunla sürklase edeni mi?
Mümkün olsaydı ilk yarı sonunda iki takım da maç bitsin isterdi.
2. yarı takımlar ve -tribünde coşanlar hariç- seyirci için angaryaydı.
Elneny 6 numaraya geçince Atiba 8 numarada çok daha iyi oynuyor.
Sonunda bir hoca Atiba'nın top çıkaramadığını gördü ve takımı baskı yemekten kurtardı.
Beşiktaş'ın ortada da yapabilen golcü bir forvete ihtiyacı var.
MAÇIN EN İYİSİ: ATIBA
Yerini bulunca gol bile attı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: N'KOUDOU
Dün yine bal yapmayan arı gibiydi
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