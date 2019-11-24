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TAYFUN ER TAYFUN ER
  • 24 Kasım 2019, Pazar

Çekirge yine sıçradı

BEŞİKTAŞ'TA topu Atiba yerine Elneni çıkarmaya başlayınca hem en büyük zaafını giderdi hem de rakibi üstüne çekip daha rahat boş alan bulmaya başladı.
Neden sol açıkta değil de inatla sağda oynatıldığı anlaşılamayan Diaby'den hayır gelmeyeceği belliydi. Caner kanattan inemedi ve Adem de çok tutuk başlayınca Beşiktaş ilk yarıda etkili olamadı.
Konyaspor ise kanatlarda defans arkasına top atarak, göbekte ise kısa pas yaparak gol aradı.
İki takım da öncelikle gol yememeyi düşünüp kontrollü oynayınca ilk yarıda gol olmadı.
2. Yarıda en son 5 yıl önce sağ ayağıyla topa vuran Caner sağa, Diaby 10 numaraya, Adem ise sol açığa geçti.
Caner soldan alınınca hem kanattan kesme şansı kalmadı hem de N'Koudou girene kadar Rebecho zayıf kaldı.
2. Yarıya geç çıkan Diaby soyunma odasında kalsa da farketmezdi.
Bir hata ve şans golü sonucu belirledi. Beşiktaş kendi sahasında oynadığı her takımı yenebilecek seyirciye, deplasmanda ise her takıma yenilebilecek kadar kötü bir kadroya sahip.
Beşiktaş'a golcü kanat lazım.

MAÇIN İYİSİ: SKUBİÇ
Caner ve N'Koudou'ya geçit vermedi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: DİABY
Sözleşmesinde solda oynamaz mı yazıyor?
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