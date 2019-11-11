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TAYFUN ER TAYFUN ER
  • 11 Kasım 2019, Pazartesi

Sonuç iyi

BEŞİKTAŞ maça Caner sağ açık, Adem sol açık ve Diaby 10 numara olarak başladı. Rebocho ve Gökhan da yer değiştirseydi tam olacaktı ve rakip şaşkınlıktan gol yiyebilirdi(!) Neyse ki Avcı 20. dakikada hatasını biraz düzeltti; Caner sola, Adem 10 numaraya ve Diaby de sağa geçti.
Biraz dedim çünkü solak Diaby, inatla sol kanat hariç her yerde oynatılıyor.
Sağ açıkta ise verimli değil. Kafa toplarında zayıf ve stoperlere mahsus sertliğe sahip olmayan, sırf ayağı iyi diye alınan Ruiz'in kaptırdığı toplardan doğan pozisyonları Karius engelledi.
2. yarıda Adem takımı sürüklemeye çalışırken, Denizlispor'un en iyisi ve yaratıcı futbolcusu Aissati çıkınca, oyun üstünlüğü de Beşiktaş'a geçti.
Oyunu rakip sahaya yığmanın ödülü gol olarak geldi.
Beşiktaş kötü oyuna rağmen lige tutunmaya devam etti. Yankaya çok kötü bir hakem, futbolcuların iyi niyeti olmasaydı saha karışırdı. VAR ise ayrı bir fiyaskoydu.

MAÇIN İYİSİ: KARIUS
Yenik duruma düşmeyi önledi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BURAK
Kaçırdı, topu tutamadı ve ezdi.
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