Oynamazsan, oynarlar!
Antalyaspor iki hafta önce Gençlerbirliği karşısında arka arkaya goller yiyince Bülent Korkmaz, faturayı Ufuk'a kesmişti. Bu kez piyango Chico'ya vurdu. Oysa defansındaki zayıf halka Bahadır.
10 dakikada 2 farklı öne geçen Beşiktaş, rakibinin kontrolsüzce üstüne gelmesiyle istediği ilk yarıda boş alanları fazlasıyla buldu.
Beşiktaş'ta kanat açıkları, en azından Lens yerine iyi birisi olsaydı ilk yarı 5-0 bile bitebilirdi.
2. yarı Beşiktaş oyunu rölantiye alayım yanlışıyla, Ruiz'in de yerini kaybetmesiyle golü yedi. Antalyaspor moralle maça ortak oldu.
Oynamaktan vazgeçersen rakibin oynar.
Burak girince, Umut sola kayıp Antalyaspor'un en iyisi Nazım'ın çıkışlarını engellemeye çalıştı ama hücumdan da düştü. Rebocho hareket memuru gibi her geleni geçirdi.
Beşiktaş fark yapacağı maçta ecel terleri döktü.
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