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TAYFUN ER TAYFUN ER
  • 28 Ekim 2019, Pazartesi

Yaralı kartal pençesi

BEŞİKTAŞ, seyirci desteğiyle maça öyle bir hırsla başladı ki Galatasaray adeta sürklase oldu. Yarı sahasında yediği baskıyla şaşkına dönen Galatasaray'ın kaptırdığı toplarda Beşiktaş forveti biraz becerikli olsa bir-kaç gol olması işten bile değildi.
Beşiktaş fırtınası esnasında Elneni yaptığı markajla Belhanda'ya top göstermeyince Galatasaray'ın hatları arasında iletişim koptu.
Elneni olunca Beşiktaş yıllardır kronik sorunu olan top çıkarma zorluğu da yaşamıyor. Takım çıkarken herkes gibi Atiba bile Elneni'yi arıyor. Böyle de bir güven vermiş. Hırs, baskı, tezahürat harikaydı ama oyuncu kalitesinin yetersizliği nedeniyle ilk yarı gol gelmedi.
Galatasaray'ın sırrı hızlı oyuncuları Fernando, Mariano ve Onyekuru'ydu. Mariano'nun da önünü kapatırsanız Galatasaray çok yavaş oynuyor.
Caner de bunu yaptı. Galatasaray'ın transfer ettiği üç orta saha oyuncusu da driplingi olmayan aynı tip. İleriye hızlı olarak topla çıkacak oyuncusu yok.
Umut çok koştu, çok kaçırdı derken sonunda attı.
Yaralı Beşiktaş hırs ve inançla, kadro kalitesi daha iyi bir takımı çok rahat yendi.

MAÇIN İYİSİ: ELNENI
Maestro gibi oynuyor.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: FATİH TERİM
Yanlış transferler yaptı.
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