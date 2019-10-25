Mağlubiyete alışmak!
Buna rağmen topu rahat çıkarıp forvete kadar taşıyabiliyorsun. Çünkü Elneni, Atiba'nın aksine dikine uzun top atabiliyor ve top sürebiliyor.
Oğuzhan etkili değil ama istekli. Adem kötü oynuyor ama yine de denk getirirse şutla gol atabilecek kapasitede. Umut da bu zaten çünkü forvette oynayan Caner, Güven ve Boyd, Beşiktaş-Üsküdar motorunun önünde birlikte otursa motor yarı yolda kalır. Bu üçlü o kadar uyumsuz.
Kısacası rölantideki 0-0 gidecek gibi görünürken Oğuzhan'ın hatasıyla gol geldi. 2. yarıda Braga maçı nasıl olsa aldım havasına girince beraberlik golü geldi. İyi oynayan Necip çıkıp Rebecho sağa kayınca, ofsayttan dahi kaçamayan Caner'in zaafları maçı Braga'ya verdi.
Uzak mesafelerdeki serbest atışları Caner kullanmamalı; çünkü Caner, ayağının ucunu topun altına sokmadığı için hem topu kaldıramıyor hem de falso veremediği için topa Magnus kuvveti katamıyor. Beşiktaş tepeden tırnağa yenilenmeli demiştik. Başkanla başladı ama yetmez. Mutlaka takviye yapılmalı. Yaşlılık sakatlıkları dolayısıyla oynamayan futbolcular, yetersizler ve Beşiktaş'ı sıradanlaştıran, mağlubiyete alıştıranlar da gitmeli.
MAÇIN İYİSİ: KARTAL
İlk maçında göz doldurdu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: CANER
Seyircinin tahammülü kalmadı.
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