Dorukhan anti-tezdir
Medel'in hızlı dikine top çıkarmasıyla başlayan zincirde, Dorukhan'ın hırsı ve temposuna, Adem'in top tekniği eklenince Beşiktaş oyunu rakip sahaya taşıdı.
Ancak Quaresma, Lens ve her topu ezen Burak Güneş'in kötü oyunları maçın erken kopmasını engelledi.
İlk yarıda sol bek Güray'a, Beşiktaş sağ bekinin bir kez bile basmamasının nedeni Gökhan'ın sürekli ileride kalması ve yerini kaybetmesindendi.
Quaresma ve Vida açığını kapatınca gol gelmedi.
GÖKHAN SONUNDA ATTI
Sosa sonrası kapanan defansı şutla aşan oyuncu yoktu, umarız Dorukhan bu açığı kapatır.
Korner ve serbest atışlarda Gökhan'ın sürekli ön direğe koştuğunu yazmıştık. Bu taktik sonunda defans göbeği sorununu bir türlü çözemeyen Akhisarspor'a karşı tuttu Akhisarspor'un zayıflığı ve kaçırdıklarıyla Serginho sonucu belirledi.
Dorukhan, ufku Bursaspor ve Trabzonspor'dan tanıdığı yaşlılarla sınırlı olan hocanın anti-teziydi.
Hocanın istediği Harun yerine Karius'u alanlara da teşekkürler.
Galibiyet kadar sevindirici olan Burak'ın 3 puanda zerre kadar payı olmamasıydı.
MAÇIN EN İYİSİ: DORUKHAN
İki yönü de oynayan tek oyuncu
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BURAK
Daminini (kefilini) utandırdı.
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