Takke düştü!
Yarı sahasına kapanmış, kontratağa dahi çıkamıyor. Buna karşın Beşiktaş kendi sahasında defans göbeğinde araya giren Medel'le birlikte 3 stoperle oynar durumda.
Forvette Quaresma tek başına çırpınıyor. Gökhan ceza sahası içinde görerek pas atma yerine karambole top kesiyor.
Şut atan da olmayınca gol ancak Burak Güneş'i sahadan silen Lokman ve takımının en iyisi Egemen'in top sektirmesine kalmış durumda.
PEKTEMEK İFLAS DEMEK
İlk yarıda kronik olarak oyunu seyretme hastalığı ve maç yine 2.
Yarıya sıkışıyor.
Oyunu döndürebilecek oyuncu Oğuzhan ama Pektemek giriyor hem de 10 numara pozisyonuna… Olmadı tabii ki nitekim kefilli Burak çıktı ama bu kez de baskılı oyunda etkili olabilecek, kafa vurabilecek karambol golcüsü Larin yerine Caner girdi. A'dan Z'ye kadar yanlış oyuncu değişiklileri ve sonuçta defans göbeğindeki ilk hatada gol geldi.
Palavra, bahane, masal ne derseniz deyin bitti. Umut Pektemek demek iflas demek. Bkz. Bilic.
Beşiktaş idari ve teknik olarak yönetilmiyor, idare ediliyor!
MAÇIN EN iYİSi EGEMEN
O yaşta Beşiktaş göbeğinde direkt oynar.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ BURAK & GÜNEŞ
Beşiktaş'ın ilkelerine değdi mi?
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