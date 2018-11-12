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  • 12 Kasım 2018, Pazartesi

İflas!

MECBUREN oynatılan Güven (19) ve diğer gençler en fazla Lens (30) Pektemek (30) ve Love (34) kadar kötü oynayabilir çünkü dahası yok diyoruz.
Süper Lig'in Avrupa'dan temel olarak farkı çok daha yaşlı olması ve % 50 daha fazla faul olması. Kalite farkını doğuran da bunlar zaten. Tolga, Dolmabahçe Sarayı'ndan üstelik de o açıda vurulan kafayı yedi çünkü ön direkte olması gerekirken, topun geleceğini sandığı yerdeydi. İki maç sabır gösterilmeyen Karius'a karşı yıllarca katlanılan Tolga bildiğimiz gibi kısacası...
Kornerlerden sürekli gol yenmesinin nedeni de takımın bu atışlarda temel yerleşim olan 5-3-1 gibi bir alan paylaşımı yapmaması.

ATIBA İLE OLMUYOR
Bir takım normalde 9 kornerde bir gol atar, ama Beşiktaş'a karşı bu oran 2'ye 1. Her topta kendi ekseni etrafında dönen Atiba varken Beşiktaş hem hızlı çıkamıyor hem de baskı yiyor. Pepe'nin kendini Beckenbauer sanıp top şişirmesinin nedeni de Atiba'nın top çıkaramaması.
2. gol de Oğuzhan'ın Atiba'nın beceremediği işini yapmaya çalışmasından geldi.
Roco'nun santrfor, Pektemek'in de Oğuzhan'ın pozisyonuna düşünüldüğü bir değişiklik zihnen dağılmanın sonucudur.
İşin aslı Başkan/Mendes ve Ahmet Bulut/Şenol Güneş top yekûn iflas etmişlerdir.

MAÇIN EN İYİSİ: GÜVEN
Açın gençlerin önünü.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: ATIBA
Kapayın yaşlıların önünü.
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