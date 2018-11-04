Avcı-Güneş klasiği
Olabilir diyelim ama Da Costa ve Epureanu'nun boy ortalaması ve hava topu üstünlüğü karşısında Love ve Pektemek ne yapabilirdi?
Koca bir hiç ve nitekim öyle de oldu. Şenol Güneş'in Lens takıntısı yüzünden Orkan, Töre ve Güven Yalçın'a ve asıl önemlisi de Beşiktaş'a yazık oluyor. Lens 31 yaşında ve olduğu olacağı iki sezondur bu.
Bunun adı ısrar değil, sadece inat.
10 NUMARA OYNAMAZ
Kornerde tuttuğunuz plaseyle gol atıyorsa tutan oyuncuda ve eşleşmede sorun vardır. Atiba'nın hatası, Epureanu'nun yürümekte kullandığı sağ ayağıyla golü getirdi. Başakşehir yıllardır aynı formatta oynuyor.
Visca'yı uzun topla kaçırıyor, o da uygunsa şut atıyor değilse ortaya yerden kesiyor.
Emre yokken ciddi oyun kurma, Adebayor yokken de topu ileride tutma sıkıntısı yaşıyor.
Bilic son maçlarında müflis tüccar misali Pektemek'i keşfetmişti.
Mustafa 10 numara oynamaz.
Bektaşi misali "Ben yaptım oldu" demekle olmuyor.
Ne var ki her seferinde Avcı, Güneş'i yeniyor. Tesadüf veya şans denen şey, mecburiyetin ortaya çıkan bir biçimidir.
MAÇIN EN iYİSi EPUREANU
Love'a top göstermedi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ VAGNER LOVE
Sadece dolaştı ve top kaybetti.
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