Fenerbahçe’nin son yıldızı
Alexsandro de Souza 14 Eylül 1977'de Breziya'nın güney şehirlerinden Curtiba'da doğdu. Fakir bir ailenin çocuğuydu. 9 yaşındayken yaşadığı şehrin Cortiba takımının alt yapı seçmelerine girdi ve beğenildi. 1994 ile 1997 arasında 128 maç oynadığı Cortiba'da 28 gol attı ve üç sezonda da en iyi genç futbolcu seçildi. Artık büyük kulüplere gitme zamanı gelmişti.
20 yaşında Palmeiras'a transfer oldu. Üç sezonda 141 maçta 78 gol attı, takımına birçok kupa aldıran çok başarılı bir performans gösterdi. 1998'de Brezilya A Milli Takımı'nda ilk maçına çıktı. Ondan önce U20'de 24 maçta 10 gol atmıştı.
2000'de Flamengo'ya, devre arasında da Cruziero'ya gitti.
2001 yazında 15 Milyon dolar karşılığında Parma'ya transfer oldu. İtalya'ya ve takımına ısınamadı, 5 özel maç dışında hiçbir resmi maçta oynatılmadan sezon sonunda Cruziero'ya geri döndü.
Eski takımında kendini buldu, üç sezonda 121 maçta 78 gol atarken takımı da Brezilya lig şampiyonu oldu. 2004'te 5 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek geldiği Fenerbahçe'de ilk sezonunda 24 gol ve 16 asistle muazzam bir performans sergiledi. Latin Amerikalı futbolcularda sık rastlanan saha içi ve dışı disiplinsizliğinin onda izi bile yoktu. Hem atıyor hem attırıyordu, arkadaşlarına ve rakiplerine karşı da tam bir centilmendi. Sadece Fenerbahçe seyircisi değil rakip takım taraftarları bile onun futbol ve kişilik özelliklerine saygı duydu.
Fenerbahçe'de artık bir Alex fırtınası esiyordu. 10 numaralı forma ona emanetti, o da pozisyonunun gerektirdiği her şeyi fazlasıyla yapıyordu. Topu sol ayağına alınca taraftar heyecanlanıyor ve ne yapacak diye merakla bekliyordu. Takımın santrforu Semih Şentürk'le hem saha içinde hem de saha dışında çok iyi anlaşıyordu.
Semih'in attığı gollerde hep onun pasları, asistleri vardı.
Alex, F.Bahçe'de 2006-2007 ve 2010-2011 sezonlarında iki kez gol kralı oldu. 8 sezon boyunca 378 kez giydiği Fenerbahçe forması altında 185 gol attı.
O varken Fenerbahçe 3 lig, 2 de Türkiye Kupası kazandı. 2012'de Aykut Kocaman tarafından takımdan gönderildi. Alex, bunu hiç beklemiyordu ve istenmemesine çok kırıldı. Yıllar sonra yaptığı açıklamada "Aykut Kocaman sadece beni değil, arkada üç çocuğu olan bir aileyi gönderdi. Brezilya'da yeni bir düzen kurmam 2-2,5 yılımı aldı" diyecekti.
18 Ekim 2012'de Cortiba'ya döndüğünde 10 bin taraftar eski yıldızlarını karşılamaya geldi.
Futbola başladığı yerde bitirdi ve son sezonunda 57 maçta 18 gol attı.
7 Aralık 2014'te sahalara veda etti. Yıldızlar geçidi olan Brezilya Milli Takımı'nda da 49 kez oynadı ve 12 gol attı.
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