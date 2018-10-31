Derbi rekortmeni
Gerçek adıyla Türkay Şeren, bizim bildiğimiz haliyle Turgay Şeren 15 Mayıs 1932'de Ankara'da doğdu. Annesi Münevver Hanım öğretmen, babası Sabit Şevki Şener ise Atatürk'ün Özel Kalem Müdürü'ydü. Türkay olan asıl ismi bizzat Atatürk tarafından verildi.
İlkokula annesinin öğretmenlik yaptığı Çorlu'da başladı. İlkokul 4. Sınıfta Galatasaray Lisesi'ne geçince Fransız öğretmenler Türkay olan ismini telaffuz edemeyince Turgay olarak anılmaya başlandı ve ömrü boyunca da bu isimle bilindi.
Galatasaray Lisesi'nin ünlü "Grand Court" denen sahasında bir gün futbol oynarken Leblebi Mehmet'in dikkatini çekti ve 14 yaşında Galatasaray'da lisanslı sporcu oldu. İlk mevkii santrafordu, uzun boyu nedeniyle eski kulüp başkanlarından Suphi Batur tarafından kaleye geçirildi.
17 YAŞINDA KALEDE
Önünde Erdoğan Atlıoğlu ve Osman İncili gibi dönemin önemli kalecileri olmasına rağmen, 30 Ekim 1949'da daha 17 yaşındaki bir lise öğrencisiyken Vefa karşısında Galatasaray'ın 1 numaralı formasını giymeyi başardı.
Kalecilikteki idolü Fenerbahçeli Cihat Arman'dı. En büyük özelliği kendisinden önce çizgi kalecisi denen ve sadece kurtarışlarıyla kalecilik yapanlardan farklı olarak, altı pasa hatta çoğu kez ceza sahasının önemli bir kısmına hâkim olmasıydı.
Uzun ve isabetli degajlarıyla takımını hızlı hücuma çıkarması dönemine göre bir diğer artı özelliğiydi.
BERLİN PANTERİ
Galatasaray'ın kalesini 20 yıla yakın kimseye kaptıramadan koruduğu dönemde A milli takımda ilk kez 1950'de oynadı.
Bunların içinde öyle bir maç vardı ki ömrü boyunca o maçla anılacaktı. 1951'deki ünlü Almanya zaferinde yani Türkiye'nin Berlin'de Almanya'yı 2-1 yendiği maçta oynadığı oyunla "Berlin Panteri" lakabını aldı.
1954 Dünya Kupası elemelerinde ilk maçta İspanya'ya 4-1 yenildiğimiz zaman Turgay Şeren kadroya alınmamıştı. Büyük tepki sonrası rövanş maçında Turgay Şeren, bu kez maça ilk 11'de başladığı gibi, gönül alma ve moral olarak kaptan yapılmıştı ki Şeren o tarihte daha 22 yaşındaydı.
3 KEZ EVLENDİ
369 kez giydiği Galatasaray formasını 1967'de jübileyle bıraktı. Jübile maçına devrinin en önemli kalecisi Yaşin de gelmişti.
Şeren de Yaşin'in jübilesine davet edilecek kadar önemli bir kaleciydi. 2018 Dünya Futbol Şampiyonası'nın posterine Ruslar, geçmiş futbolcuları arasından Yaşin'i koydular dersek Yaşin'in önemi anlaşılır.
Aktif sporculuk hayatı sonrası önce Teknik Direktörlük yaparak Mersin İdmanyurdu, Vefa, Samsunspor ve kısa bir dönem olmak üzere G.Saray'ı çalıştırdı. Şeren üç kez evlendi, her evliliğinden bir çocuğu oldu. 7 Temmuz 2016'da hayata gözlerini yumdu ve hatırasına binaen 2016-2017 Türkiye Süper Ligi sezonuna ismi verildi.
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