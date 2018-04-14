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  1. Eksiklere rağmen
Tayfun Er TAYFUN ER
  • 14 Nisan 2018, Cumartesi

Total futbol dersi

Futbolda alanının tamamını kullanmak, oyunu çizgilere kadar kanatlara yaymak daha çok adına "total futbol" denen anlayışla birlikte gelişti.
Yaratıcısı Rinus Michels, oyun anlayışını "hücum futbolu ve kanatları unutmamak" olarak özetlemişti.
Top sizdeyken yelpaze gibi açılıp sahayı yan çizgilere kadar kullanmak, top rakibe geçince alan daraltmak ve topu bir an önce kapmak yaklaşımı temel unsurdu.
Total futbolda sağ ve sol bekler çok daha fazla rol almaya başladılar.
Total futbolda, kanatları kullanırken sadece forveti değil, özellikle sağ ve sol beki de kullanırsanız üç ek fayda sağlarsınız
1- Daha fazla kişiyle hücum yaparak, kendi takımınızdan bazı oyunculara markaj yapılmasını engelleyerek boşta adam yaratarak topu kaptırma ihtimaliniz azalır.
2- Defanstan itibaren topu kanada aldığınız için rakip takım, yelpazenin dibi kadar dar değil, ucu kadar geniş açılır.
3- Forvet ve orta sahanın kanatlarındaki oyuncular içeriye doğru kaçtığı zaman onların savanucuları ister istemez az ya da çok içeriye katederek kanatları açar. Bu koridordan da sağ ve sol bekler bindirme yapar.
Beşiktaş işte tam da bunu yaptı.
Gollerde Caner'le çizgiye kadar oyunu yayarak, rakip savunma oyuncuları arasındaki mesafeyi açarak Babel ve Negredo'yu araya soktu.

MAÇIN EN İYİSİ BEBEL VE CANER: Uyumları ders gibi golleri getirdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ OKAN BURUK: Beşiktaş'a 5 kişiyle hücum yapamazsın.
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