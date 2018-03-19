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  1. Teşekkürler Beşiktaş
Tayfun Er TAYFUN ER
  • 19 Mart 2018, Pazartesi

Topuğa çalışmak

Atiba sınırlı ve sorunlu yeteneğinden dolayı top çıkaramadığı için o iş yine Tolgay'a kalmıştı.
Tolgay da gününde olmayınca her baskıda top kaptıran Beşiktaş, gol yiyeceğim diyordu. Sonunda bariz faul yapılan Tolgay'dan çalınan topla gol geldi.
Halil Umut Namoğlu var karşınızda; topsuz olarak aşil tendonuna taban koyan adamı can acısıyla iten Medel'e kart gösteriyor, ama faul bile vermiyor.
Topuğa çalışan Başakşehir'e golde de göz yumarak kutsal görevini ifa etti. Van Basten vakasından sonra arkadan vurmak sarı kart oldu ama ne gam. Kırmız kart da günahlarının kefaretiydi sadece.

KANATLAR ÇALIŞMIYOR
Beşiktaş top çıkaramazken daha ilk yarıda çare Oğuzhan'dı.
Kafa toplarında Adebayor'a karşı Medel'i vermek, apartman topuklu ayakkabı da vermediğiniz sürece iyi bir eşleştirme değildir.
Başakşehir'in zayıf halkası defans göbeği ve ayaklarını kullanamayan kalecisi.
Ortadan gelmek veya adam kaçırmak, geri paslarda da Volkan'a baskı yapılması gerekiyordu.
Kanattan tek çare de geri dönemeyen Caiçara'nın kulvarını kullanmaktı. II. Yarıda değişen şey Mossoro'nun eksikliği ve Başakşehir'in yorgunluktan aynı tempoda ileride basamaması oldu. 10 Kişiye karşı baskı kuramazsınız çünkü kanadınız çalışmıyor çünkü Orkan'ı verdiniz. Demba Ba'yı beğenmeyip Love'ı alan her kimse sorumlu da odur. Avcı'nın Güneş'e karşı üstünlüğü bir lig klasiği oldu.

MAÇIN EN iYİSi ADEBAYOR
Defansı hallaç pamuğu gibi attı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ BEŞİKTAŞ
Fabri ve Oğuzhan hariç bütün Beşiktaş.
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