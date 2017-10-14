Köprüden önceki son çıkış
Pepe ve Tosic de bazen zorunlu olarak uzun top atmak zorunda kalınca da top rakibe gidiyor.
Bunların nedeni Atiba'nın kısa toplarla sağa, sola ve geriye oynayarak kişisel pas yüzdesini yüksek tutma dışında hücuma hiçbir katkı yapmaması.
İleriye vermiyor değil, veremiyor. Kapasitesi bu kadar. Pas yüzdesi de bu oyundan anlamayanları kandırıyor.
Artık eskisi gibi top da kapamıyor, kısacası Atiba takımın yükü durumunda.
Bir de Galatasaray'ın ön liberosunun oyuna katkısını düşünün, fark daha iyi anlaşılacaktır.
Talisca ise şut dışında bütün topları eziyor. Oğuzhan bu yüzden üç kişilik oynamaya çalışıyor.
İKİNCİ TABATA FACİASI
Milli takımda daha iyi oynamasının nedeni yanında Atiba ve Talisca'nın olmaması. Beşiktaş'ın en önemli futbolcuları Oğuzhan ve asıl olarak da Quaresma'dır. Diğer oyunculardan gelecek katkılar sürekli değildir. Olursa ne ala, ama takımı üste taşıyanlar asıl olarak bu isimlerdir.
Malulen süper emekli Gökhan Gönül'ün durumu zaten belli. İkinci Tabata faciasıdır. Caner de bu sezon kötü gidiyor. Tosic'le birlikte her maç ortak gol yediriyorlar.
Bu gidişatın sonucu belli. Necip ve Adriano acilen takıma monte edilmeli. Devre arasına kadar, dayanıp yarışın içinde kalınırsa çare bulunur.
Başkan çok radikal kararlar almalı.
Hoca rotasyon falan derken takımın ligdeki kontrolünü kaybetmiş durumda.
Gözünün üstünde kaşın var çık Quaresma, sıkıştık aman gel bizi kurtar Quaresma kısır döngüsüyle olmuyor.
Lig sonuncusu seni dağıtıyorsa ortada büyük sorun var demektir.
MAÇIN EN İYİSİ QUARESMA
Beşiktaş'a enerji verdi ama yetmedi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ GÖKHAN
Beşiktaş'ın sağ beki dün çok kötüydü.
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