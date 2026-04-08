Şerif Ercan

Son zamanlarda sosyetenin kurşun döktürmeye merak sardığını öğrendim.







Hatta sosyeteden ünlü kadınlar, İstanbul'da tanınmış bir kurşun döken kadına kurşun döktürmek için günlerce sırada bekliyormuş. 'X Abla' (Adını vermek istemiyorum) diye tanınan bir bu kadın, sosyeteden gelen talepler üzerine, 3 bin lira olan fiyatın 10 bin liraya çıkarmış. Bu ablanın bir yeri yokmuş, evlere gidip orada kurşun döküyormuş. Sosyeteden birçok isim, ablayı evine çağırıp kurşun döktürtürken, günlerce beklemek istemeyen sosyetikler de üç-beş kişi birleşip ablayı öyle çağırıyormuş. Sosyetede ünlü olan başka bir kurşun döken kadın da evlere gidip 'kombin' hizmet veriyormuş!





Son zamanlarda ünlü isimlerin 'GÖRÜNMEZ KAZALAR' sonucu kendileri ve mallarının zarar görmesini nazara bağlayan sosyetik kadınlar, kurşun döktürmek için sıraya girmiş.

KURŞUN DÖKTÜRME FIYATLARI FIRLAMIŞ VE 10 BİN LİRAYA ÇIKMIŞ









Konbine kurşun dökme, enerji temizliği, aura okuma ve tarot dahilmiş. Bunun karşılığında da 500 dolar alıyormuş.



KURŞUN DÖKTÜRMEK İÇİN SIRAYA GİRDİLER





Sosyetenin kurşun döktürme merakını araştırdım. Sebebi nazarmış. 'Görünmez kazalar' hepsini korkutmuş. Londra'da lüks bir hayat süren Yasemin Masis'in, yılbaşında St. Moritz'de geçirdiği görünmez kaza sonucu çok zorlu bir süreç yaşaması, bayramda Bodrum'daki marinada nasıl çıktığı belli olmayan yangında Ozan Şer, Murat Tarman ve İbrahim Levent'in milyon dolarlık yatlarının küle dönmesi, Berrin Ak'ın tesadüfen beyninde ur olduğunu öğrenip ciddi bir ameliyat geçirmesi gibi olayları nazara bağlamışlar. Bu yüzden de nazardan korunmak ve kendi başlarına böyle görünmez kazalar gelmemesi için kurşun döktürmeye başlamışlar.



