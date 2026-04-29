Şerif Ercan

Ünlü iş insanı Orlando Carlo Calumeno, daha 55 yaşında ve gaye tsağlıklıyken kendisine anıt mezar yaptırdı. Ölümü üzerine bir de belgesel çektirten iş insanı, bu akşam Feriköy Latin Katolik Mezarlığı'nda belgeselini dostlarına gösterecek.

400 yıldır İstanbul'da yaşayan Latin Katolik Levanten bir ailenin son temsilcilerinden olan iş insanı ve sanat koleksiyoncusu Orlando Carlo Calumeno, varlıklı ve sağlıklı bir şekilde yaşarken ölümüne yatırım yaptı! Calumeno, kendisi için İstanbul Feriköy Latin Katolik Mezarlığı'nda anıt mezar tasarlattı. Bununla da yetinmeyen iş insanı, tabutunu da hazırlattı.

Bunun için de sıra dışı davrandı ve tabutunu rengarenk boyattı. Kendi sonunu bir proje olarak ele alıp planlayan ve mezarı ve tabutunu hazırlatan Calumeno, bir şey daha yaptı ve ölümü üzerine bir belgesel hazırlattı.

'Thank You God for My Spoiler' adın verdiği belgeselini iki yönetmen çekti. Calumeno'nun bu sıra dışı ölüm hazırlığı böylece beyaz perdeye de taşınmış oldu. Belgesel şimdiye kadar katıldığı ulusal ve uluslararası festivallerden toplam 10 ödül aldı.

TARİHE GEÇECEK

Orlando Carlo Calumeno, "Tanrı'nın hikayemiz ne olursa olsun sonunu bize açık ettiği tek durum olan, herkesin bir gün öleceği gerçeğine, alışılmadık bir yerden bakan bir dökümanter film" diye tarif ettiği ödüllü belgeseli için bugün bir gala düzenleyecek. Hem de bir mezarlıkta! Bu akşam İstanbul Feriköy Latin Katolik Mezarlığı'nda vereceği gala davetine tüm dostlarını davet etti.

Ölümü üzerine birçok ilke imza atan Orlando Carlo Calumeno, Türkiye'de mezarlıkta film galası düzenleyen ilk kişi olarak da tarihe geçecek.

OSMANLI'YA AİT NE VARSA TOPLUYOR

Aynı zamanda bir sanat koleksiyoncusu olan Orlando Carlo Calumeno, Osmanlı kartpostallarıyla başlayıp Osmanlı gündelik, sosyal ve ticari yaşamına ait ne bulursa toplamış ve dünyada eşi benzeri olmayan bir koleksiyon yaratmış.

Orlando Carlo Calumeno, Feriköy Latin Katolik Mezarlığı'nda 160 yıl sonra ilk anıt mezar yaptıran kişi oldu. Orlando Carlo Calumeno'nun ölümünün belgesinin galası saat 19.30'da kokteyl ile başlayacak ve saat 20.00'de mezarlıkta kurulan perdede film gösterilecek.