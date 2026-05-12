CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Şampiyonluğu Mikonos'ta kutladılar
Şerif Ercan
ŞERİF ERCAN
Tüm Yazıları

Şampiyonluğu Mikonos'ta kutladılar

Eklenme Tarihi 12 Mayıs 2026
Galatasaraylı 3 futbolcu şampiyonluğu Komşu'da kutladı. Barış Alper, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı çılgın eğlenceleriyle ünlü Mikonos'ta sabaha kadar eğlendi.

Galatasaraylı futbolcular Barış Alper Yılmaz, Eren elmalı ve Metehan Baltacı, şampiyonluklarını ilan ettikleri maçın ertesi günü eğlence adası Mikonos'a gitti. Cumartesi akşam Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği maçta beraberlik golünün asistini yapan Barış, pazar günü soluğu Mikonos'ta aldı. Barış, Yunanistan'ın eğlence adası Mikonos'a, takım arkadaşları Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ile birlikte gitti. Bu arada Metehan Baltacı'nın 'futbolda bahis ve şike' soruşturması kapsamında 8 Aralık 2025'te tutuklandığını ve 25 Mart'ta da tutuksuz yargılanmak üzere tahliye olduğunu, Eren'in de aynı soruşturma nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldığını belirteyim. Barış, Eren ve Metehan pazar günü akşama doğru Mikonos'a vardı ve valizlerini otele atıp doğruca partiye gitti.



SEZONU AÇTILAR!

Pazar günü adanın dünyaca ünlü beach club'ında sezon açılış partisi vardı. Yine bir hatırlatmada bulunayım; bu mekanın Mikonos dışında tek şubesi Bodrum'da bulunuyor.

Üç Galatasaraylı futbolcu, saat 17.00'de başlayan açılış partisine saat 20.00 civarında gitti. Hemen kalabalığın içine dalıp eğlenmeye ve şampiyonluklarını kutlamaya başladılar. Avrupa'nın en ünlü DJ'lerinden Reznik, Jean Claude Ades ve Lannka'nın çaldığı partide gece yarısına kadar eğlendiler. Orada parti bitti ama üç arkadaş, Mikonos'un başka bir mekanındaki after party'e gitti ve sabaha kadar eğlenmeye devam etti. Daha lig bitmeden üç Galatasaraylının Mikonos'taki bu kutlama kaçamağından kulübün haberi var mı yok mu bilmiyorum ama en çılgın kutlamayı onların yaptığı ortada.
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
İlk anneler günü ilk mektup 09 Mayıs 2026 İstanbul'un yeni gururu: Ünlü isimler davete akın etti 07 Mayıs 2026 Mezarlıkta gala yapacak 29 Nisan 2026 Sosyetenin nazar korkusu 08 Nisan 2026
Emekliye 90 bin TL promosyon: Maaşı 20 bin lira üstü olan SSK Bağ-Kur’luya yeni ödeme listesi
Emekliye 90 bin TL'ye varan promosyon!
Kocaeli’de TIR servisle çarpıştı: 8 yaralı
Kocaeli’de feci kaza: 8 yaralı!
Galatasaray’da 40 milyon euroluk operasyon! Sara gidiyor Bernardo Silva geliyor
Galatasaray'da 40 milyon euroluk operasyon! 1 ayrılık 1 transfer
CHP’yi titreten 8.5 saat! Muhittin Böcek önce istifa dedi sonra itirafçı oldu: Sus demeye gelen Özgür Karabat’ı eli boş gönderdi
CHP'de "Böcek" alerjisi!
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi yolu netleşti! Birbirinden zorlu senaryolar
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu netleşti!