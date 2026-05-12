Şerif Ercan

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Galatasaraylı 3 futbolcu şampiyonluğu Komşu'da kutladı. Barış Alper, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı çılgın eğlenceleriyle ünlü Mikonos'ta sabaha kadar eğlendi.Galatasaraylı futbolcular Barış Alper Yılmaz, Eren elmalı ve Metehan Baltacı, şampiyonluklarını ilan ettikleri maçın ertesi günü eğlence adası Mikonos'a gitti. Cumartesi akşam Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği maçta beraberlik golünün asistini yapan Barış, pazar günü soluğu Mikonos'ta aldı. Barış, Yunanistan'ın eğlence adası Mikonos'a, takım arkadaşları Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ile birlikte gitti. Bu arada Metehan Baltacı'nın 'futbolda bahis ve şike' soruşturması kapsamında 8 Aralık 2025'te tutuklandığını ve 25 Mart'ta da tutuksuz yargılanmak üzere tahliye olduğunu, Eren'in de aynı soruşturma nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldığını belirteyim. Barış, Eren ve Metehan pazar günü akşama doğru Mikonos'a vardı ve valizlerini otele atıp doğruca partiye gitti.Pazar günü adanın dünyaca ünlü beach club'ında sezon açılış partisi vardı. Yine bir hatırlatmada bulunayım; bu mekanın Mikonos dışında tek şubesi Bodrum'da bulunuyor.Üç Galatasaraylı futbolcu, saat 17.00'de başlayan açılış partisine saat 20.00 civarında gitti. Hemen kalabalığın içine dalıp eğlenmeye ve şampiyonluklarını kutlamaya başladılar. Avrupa'nın en ünlü DJ'lerinden Reznik, Jean Claude Ades ve Lannka'nın çaldığı partide gece yarısına kadar eğlendiler. Orada parti bitti ama üç arkadaş, Mikonos'un başka bir mekanındaki after party'e gitti ve sabaha kadar eğlenmeye devam etti. Daha lig bitmeden üç Galatasaraylının Mikonos'taki bu kutlama kaçamağından kulübün haberi var mı yok mu bilmiyorum ama en çılgın kutlamayı onların yaptığı ortada.