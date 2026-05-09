Şerif Ercan

İlk kez Anneler Günü'nü 'anne' sıfatıyla kutlayacak olan cemiyet, sanat ve moda dünyasından ünlü isimler henüz bir yaşını doldurmamış çocuklarına mektup yazıp duygularını dile getirdi.

Yarın kutlayacağımız Anneler Günü bazı ünlü isimler için çok özel bir anlam taşıyacak. Çünkü onlar ilk kez 'anne' olarak bu özel günü kutlayacaklar. Şamdan Plus dergisi o isimlerden Yasemin Taciroğlu Uras, Zeynep Tosun, Gizem Karaca, Ege Kökenli ve Başak Gümülcinelioğlu duygularını sormuş. Büyük bir heyecanla yarını bekleyen ünlü anneler, çocuklarına bir de mektup yazmış. İşte o anneler ve yazdıkları mektuplar...

BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU (OĞLU DEVIN'E)



"Devin, canım, kıymetli oğlum... Sana her gün tekrarlıyorum kalbine girsin istediğim cümleleri. Senden en çok istediğim şeyleri biliyorsun aslında; mutlu ol, kendin ol, vicdanlı ol. Kendini sevmeyi bil. Adın gibi ol, değişimin gelişimin insana dair olduğunu unutma. Her zaman içindeki sesi dinle. O sesi anlamlandıramasan bile bir şey sana ağır hissettiriyorsa, mutlu etmiyorsa asla gitme o yöne, gel bizle paylaş, biz seni dinleriz. Hatta eğer bir şey gönlünde hafif değilse, biz söylemiş dahi olsak yapma. Hayat ya bu, insanız güzellikler de bizim, zorluklar da, ne olursa olsun hikayemizde hiç şüphen olmasın, baban ve ben her zaman yanındayız ve seni her halinle çok seviyoruz. Annen..."

YASEMİN TACİROĞLU URAS (OĞLU ALİHAN'A)



"Benim canım aşkım prensim, sen hayatımda yaptığım en güzel şeysin... İyi ki geldin, iyi ki benim oğlum oldun! Umarım hayat sana hep güler, sen de vatana, millete hayırlı bir insan olursun. Seni çok seviyorum."

GİZEM KARACA (KIZI LEYLA YAZ'A)



"DÜNYAM... Sen annenin en savunmasız olduğu ama bir o kadar da güçlü hissettirdiği en değerli varlıksın. Canımdan kanımdansın. Sen dünyaya geldiğin andan beri kalbim dışarda yaşıyorum. Her o ışık dolu bakışların gözlerimle buluştuğu an zaman duruyor, etraf sakinleşiyor. Senden önce her şey çok renksizdi, şimdi her yer rengarenk. Annen sonsuza kadar senin yanında olacak bir tanem. Seni çok seviyorum."

EGE KÖKENLİ (KIZI KAYRA'YA)



"Minik kızım, büyüyüp kocaman bir kız olduğunda okuman için bu mini mektubu sana bırakıyorum. Belki sen okumayı öğrenene kadar, okuyan başka insanlara da bambaşka şeyler hissettirir cümlelerim. Bilmelisin ki dünyaya gelişinle kalbimde kocaman bir pencere açtın. Beni bambaşka birine dönüştürmedin; çünkü sana çok hazırdım. Ama bana ihtimallerin sonsuzluğunu, sevginin ve inancın gücünü, en çok da kendi gücümü gösterdin. Dünya şimdi seninle çok daha anlamlı ve ben bu ihtimaller denizinde dalgalara karşı çok daha dirençliyim. Sayende. Bu hayatta ne olursan ol, ama en önemlisi mutlu ol. Senin için en büyük dileğim bu. Ve tabii ki hayat karşına hep iyi, güzel insanlar çıkarsın. En çok ihtiyaç duyduğun şeyin bu olduğunu zamanla anlayacaksın. Seni çok, çok seven ve her gün seninle yeniden büyülenmeyi öğrenen

ZEYNEP TOSUN (OĞLU ASLAN'A)



"Canım oğlum, seninle hayatımızın en derin ve en gerçek sevgisini yaşıyoruz. Seni öpmeye, koklamaya doyamıyoruz. Babanla bizim hayatımızın anlamı oldun. Sana dünyayı anlatmak, seninle yaşamak, seni yaşamak için sabırsızlanıyoruz. Anne olarak ben yeni bir ben oldum. Her zaman yanında olacak; seni sevgiyle kucaklayacak, koruyacak ve destekleyeceğim. Bizi seçtiğin için, hayatımıza kattığın ve katacağın her şey için sana minnettarız. Seni çok seviyoruz"

HAYATIN ÜÇ DÖNÜM NOKTASI



Şamdan Plus kapağına da; ilk kez 6 yıl önce annelik duygusunu tadan iki çocuğu olan cemiyet hayatından Selma Çilek Çiftçi'yi konuk etmiş. Modacı kimliğiyle de adından söz ettiren Selma Hanım, iş insanı Sinan Çiftçi ile 2016 yılında evlenmiş, 2020'de oğulları Satvet'i, 2021 yılında da kızları Sara'yı dünyaya getirmişti. Selma Hanım anneliği; işini kurması ve evliliğiyle birlikte hayatın üç dönüm noktasından biri olarak göstermiş ve "Anne olmak bana bambaşka bir perspektif kazandırdı; sabrı, anda kalmayı ve aslında neyin gerçekten önemli olduğunu yeniden öğretti" demiş. Bu arada çocuklarını çok iyi yetiştirdiğini duyuyordum, doğruymuş. Hem oğlu hem kızı çok uslu, efendi ve saygılıymış