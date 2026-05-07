Şerif Ercan

İstanbul'un gururu İstanbul Havalimanı, özel jetlere hizmet verecek olan özel havacılık terminalini de hizmete soktu. Özel uçuşların merkezi olmaya aday terminalin görkemli açılışına ünlü isimler de akın etti



Özel uçuşlara ve özel jetlere hizmet veren dünyanın en yeni ve en lüks özel havacılık terminali, İGA İstanbul Havalimanı'nda açıldı.







İGA Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, "JETEX-İGA Genel Havacılık Terminali ile birlikte İGA İstanbul Havalimanı, özel havacılıkta da dünyanın göz bebeği olacak" dedi.

İGA'nın özel havacılık dünyasının küresel devi JETEX ile ortak hayata geçirdiği JETEX-İGA Genel Havacılık Terminali'ne görkemli bir açılış daveti düzenlendi. Açılış davetine, iş, cemiyet ve sanat dünyasının ünlü isimleri de akın etti. İGA Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, JETEX Kurucusu ve CEO'su Adel Mardini'nin ev sahipliği yaptığı açılışa katılan ünlü isimler, terminale ve sunduğu hizmetlere hayran kaldı.







İLK ONLAR DENEYİMLEDİ



Türk misafirperverliği ile uluslararası standartları kusursuz hizmet anlayışıyla tek çatı altında buluşturan terminali deneyimleyen ünlü konuklar, o anları görüntüleyip sosyal medyadan paylaşım yaptı.









İstanbul'un bu yeni gururuyla gururlanan ünlüler, JETEXİGA'nın dünyada eşi benzeri olmadığını söylediler. İGA İstanbul Havalimanı, JETEX-İGA Terminali ile özel havacılığın da merkezi olmaya aday.