Şerif Ercan

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun evliliklerini sonlandırdı. 2018 yılında dünyaevine giren oyuncu çift, geçen pazartesi günü Gemlik Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Anlaşmalı boşanma dilekçesiyle mahkemeye başvuran ünlü çiftin 8 yıllık evliliği, duruşma salonunda tek celsede resmi olarak noktalandı. Mahkeme, çiftin Temmuz 2020 yılında dünyaya gelen oğullarının velayetini anne Cansu Tosun'a verdi. İkiliye yakın çevrelerden edinilen bilgilere göre, ayrılık kararı tamamen ortak alındı. Çiftin evliliklerini dostça bitirdiği ve oğulları için medeni ilişkilerini aynı şekilde sürdürecekleri öğrenildi.

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.