Şerif Ercan

İstanbul'da ardı ardına gerçekleşen sanat etkinliklerinin açılışına katılan sosyetenin ünlü isimleri, hiçbir eser almadan sosyalleşip döndü.

Geçtiğimiz birkaç günde birçok sanat etkinliği oldu ve tabii ki, yine hepsinde başrolde sanattan çok sosyete vardı. Önce Uluslararası Sanat Galerileri Derneği'nin, İstanbul'da ilk kez düzenlediği 'Art Show: Galericiler Buluşması'nın açılışı oldu. 2Plan Terminal – Etiler'deki, çağdaş sanat galerilerinin özel seçkileriyle katıldığı buluşmaya sosyete büyük ilgi gösterdi.

Sonra ünlü bir moda markasının sahiplerinden Gülden Yılmaz'ın babası fotoğraf sanatçısı Feruz Ertürer'in sergisi açıldı. Ertürer'in, 75 yıllık arşivinden derlediği 70 fotoğraftan oluşan sergisinin açılışı için kızının düzenlediği daveti de sosyeteden ünlü isimleri buluşturdu. Sevil Dolmacı Gallery de, 'ADA – Akaretler Design & Antiques Show' adlı etkinliğinin ilkini önceki gün açtı. Sanat, tasarım ve mekanı bir araya getiren bu etkinliğe yine sosyete akın etti.

HİÇ SATIŞ OLMAMIŞ

Bir de bir hastanede sanat etkinliği oldu. Sanatçı Deniz Sağdıç'ın, hastanenin medikal ve teknolojik atıklarından yaptığı eserler, hastanede sergilenmeye başladı. Hastanedeki sergide de sosyeteden isimler vardı. Profesyonel olarak sanatla ilgilenen ve etkinliklerin hepsini takip eden bir arkadaşımla konuştum; açılışlara katılan sosyetenin sadece bakıcı olduğunu alıcı olmadığını söyledi. Açılışlara gidip sosyalleşip dönmüşler. Arkadaşım hiçbir eserin satıldığına şahit olmamış. Sonradan gidip eser alırlar mı bilmiyorum ama açılışlar satış açısından çok verimsiz geçmiş.