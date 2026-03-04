Şerif Ercan

SON DAKİKA
Savaş yüzünden ayrı düştüler

Eklenme Tarihi 4 Mart 2026

İsrail ve Amerika'nın İran'a savaş açması, Dubai'de yaşayan ünlü modacı Pınar Kerimoğlu'nu eşinden, kızlarını da babalarından ayırdı!

İsrail ve Amerika'nın İran'a açtığı savaş, Pınar Kerimoğlu'nun ailesini parçaladı! Modacı Pınar Kerimoğlu, iş insanı eşi Yücel Kerimoğlu ve çocukları Hayal ve Tanem ile birlikte geçen yıl Dubai'ye yerleşmişti. Kerimoğlu ve kızları, İran'ın Dubai'ye attığı füzelerden dolayı büyük panik yaşadı. Pınar Hanım'ın asıl paniği ise eşi Yücel Bey'in yanlarında olmamasıydı.

KORKULU SÜREÇ
Öğrendim ki; Yücel Kerimoğlu, işi nedeniyle Ankara'ya gitmiş ve savaş başlayıp Dubai Havalimanı kapatılınca Yücel Bey Dubai'ye gidememiş. Pınar Hanım ile kızları da Türkiye'ye dönemediği için şimdi bu korkulu sürece mecburen ayrı geçiriyorlar. Pınar Hanım ve kızları Dubai'de, Yücel Bey İstanbul'da bir an önce Dubai Havalimanı'nın açılmasını ve kavuşmayı bekliyorlar.

Dubaili yetkililerin güven veren açıklamalarıyla rahatlayan Kerimoğlu ve kızları dün ilk defa dışarı çıkmış.

